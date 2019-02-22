Джамала заінтригувала прихильників Євробачення приємним подарунком – це буде вперше

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нова композиція обіцяє бути черговим хітом Джамали

Так-так, вже в цю суботу, 23 лютого, ми нарешті дізнаємося ім'я того єдиного виконавця, який відправиться в сонячний Тель-Авів представляти Україну на Євробаченні 2019. Адже саме завтра відбудеться онлайн фіналу Нацвідбору.

На сцену вдруге вийдуть шість учасників. Пройшовши нервові півфінали і навіть скандальні ситуації, вони знову представлять свої конкурсні пісні. Ми почуємо відверту MARUV, незвичайний фолк YUKO, романтиків Brunettes Shoot Blondes, містичних KAZKA, дівчат-запальничок ANNA MARIA і Freedom Jazz. Судити виступи традиційно будуть глядачі та члени журі: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

Як звичайно, фінал Нацвідбору на Євробачення 2019 не обійдеться без приємних сюрпризів. Справжній подарунок своїм шанувальникам готує Джамала, яка захопила раніше яскравим весняним фото. Співачка пообіцяла вперше (!) виконати в живу свою нову пісню Solo, яку представила в січні 2019 року. Про це співачка повідомила на своїй instagram-сторінці.

На яскравій сцені конкурсу Джамала продовжить розпочату ще в минулому році традицію. Нагадаємо, що у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2018 співачка виконала свій хіт — україномовну пісню "Крила". І до речі, тоді Джамала була вагітна, що справило справжній фурор в мережі.

Джамала — Крила на сцені Нацвідбору на Евроивдение 2018

Що стосується нової композиції Джамали — Solo — то її можна послухати вже зараз, є аудіо-версія композиції. І судячи по десяткам відгуків під відео, ця пісня обіцяє бути черговим хітом Джамали.

Пісня написана трьома американськими сонграйтерами, на чолі з саундпродюсером і композитором Брайаном Тоддом, чиї роботи неодноразово отримували мультиплатиновий статус, входили в тop 5 хіт-парадів США і Великобританії і номінувалися на Греммі.

Джамала — Solo

Нагадаємо, після другого півфіналу Нцотбору Джамала відверто висловилася про вокал KAZKA і KHAYAT. Співачка зазначила, що у неї залишилися питання.

До речі, нещодавно солістка KAZKA спробувала "реабілітуватися", опублікувавши відео живого виконання.