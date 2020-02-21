Джамала, Віра Кекелія, YUKO назвали своїх фаворитів фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020

Джамала (фото: СТБ)

Екс-учасники Нацвідбіру на Євробачення і Джамала чесно назвали фаворитів

Вже завтра 22 лютого на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Зовсім скоро Україна дізнається учасника, який представить країну на пісенному конкурсі в Роттердамі. Всі виконавці Нацвідбору хвилюються і намагаються максимально підготуватися до виступів. Хто як не учасники минулих років можуть зрозуміти і підтримати фіналістів цього року.

Brunettes Shoot Blondes

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 Brunettes Shoot Blondes розповіли про своїх фаворитів: «Хотілося б підтримати групу TVORCHI, хлопці дійсно звучать дуже свіжо і стильно. Їх точно можна вважати відкриттям цього сезону. Хороші шанси на перемогу і у Jerry Heil. Яна колись давно робила каверу на наші пісні, пізніше ми познайомилися і відтоді їй дуже симпатизуємо».

Також хлопці відзначили, що фінал вийшов дуже збалансованим. «Якихось учасників нам було несподівано побачити у фіналі. Наприклад, Девід Аксельрод, але очевидно, що в аудиторії Нацвідбору максимально різноманітний смак. Здалося, що групу Fo Sho все-таки недооцінили, так як номер був яскравим і співали дівчата дуже добре. У будь-якому випадку, для них це була хороша можливість показати себе великої аудиторії. Нацвідбір – це головне талант-шоу авторської музики в Україні. Як би багато не ставилися до самого конкурсу, саме відбір завжди цікаво спостерігати за рахунок можливості відкривати нові імена.

Віра Кекелія

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2019 Віра Кекелія розповіла, що їй було дуже цікаво спостерігати за півфіналами цього року і дуже здорово, що Нацвідбір все більше відкриває двері молодим виконавцям.

«У цьому році мені було дуже цікаво побачити нові імена, почути музику учасників, яких раніше я ніколи не чула. Безумовно були і хлопці, на концерти яких я навіть сама ходила. Це група [О], але вони, на жаль, виступили лише в півфіналі. Вони чудові і мені здавалося, що вони повинні були бути в фіналі.

Хоча мушу зазначити, що в цьому році мені не вистачило треків, які дійсно б підривали людей з місць і змушували їх танцювати. Тому що зараз йдуть тенденції мінімал музики, і багато пісень звучали саме в такому напрямку, але в них не вистачає якогось вибуху. Хоча з іншого боку, це все дуже індивідуально і, знову-таки, це чисто моя думка зі сторони».

Також Віра побажала всім учасникам фіналу спокою і впевненості в собі. «Зрештою, ми занадто велике значення надаємо собі. Чим простіше артист ставиться до себе і того, що відбувається, тим розслабленіше він буде виглядатиме на сцені. Він зможе краще донести ту інформацію, яку хоче, правильно піднести свій матеріал, отримати більше задоволення і тим вигідніше подасть пісню глядачеві».

Джамала

Екс-суддя Нацвідбору і переможниця Євробачення-2016 Джамала зробила акцент на тому, що Євробачення – це, насамперед, пісенний конкурс. Кожен учасник Нацвідбору виходить на сцену зі своєю піснею, своєю історією. Це не може не надихати. Треба ризикнути і показати свою пісню. Це завжди хвилююче і для відомих виконавців, і для початківців.

TVORCHI – Bonfire – Національний відбір на Євробачення-2020. Другий півфінал

«Мені дуже подобається, що в Україні останні 5 років Нацвідбір проходить в такому форматі. Головна мета, звичайно, це вибрати представника країни на Євробаченні, але ще дуже важливо відкривати нові імена. Для нас, для країни, яка ще формує своє звучання, формує поняття «українська музика», важливі нові виконавці і нові музичні рішення. Мені сподобалася група TVORCHI. На Нацвідборі час від часу лунають пісні, після яких залишається відчуття «так хотів потрапити на Євробачення, що написав занадто євровізійну пісню». З TVORCHI такого не було. Мені сподобалося і як вони виглядали, і як почувалися на сцені, і сама пісня. Все дуже модно».

YUKO

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 група YUKO вважають, що деяким учасникам цього року не вистачило досвіду виступів на великій сцені, але сподобалися такі виконавці як гурт [О], TVORCHI і FO SHO, яких вважають відкриттям Нацвідбору. «Відправили смс за Марину Круть, KHAYAT, TVORCHI і Девіда Аксельрода».

Також YUKO не вважають, що україна обов'язково повинна представляти зірка. «Інші країни не знають, хто у нас зірка, а хто ні. На Євробаченні головний артист, його пісня і посил, який він хоче донести». І головна порада від групи YUKO для конкурсантів перед фіналом: «Перевірте монітори!»