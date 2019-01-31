ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Джамала замилувала фанатів зворушливою історією з дитинства

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2019 - 10:33
Джамала замилувала фанатів зворушливою історією з дитинства
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Популярна співачка з дитинства навчилася приймати самостійні рішення

Українська співачка Джамала, яка нещодавно показала в соцмережах свого маленького синочка, анонсувала вихід синглу і запропонувала фанатам взяти участь у цікавому розіграші призів.

1 лютого співачка випустить новий сингл під назвою Solo і в честь прем'єри знаменитість запустила конкурс історій, на яку її надихнув випадок, що стався з нею в дитинстві. Своїм підписникам вона теж запропонувала поділитися незвичайними історіями, в яких випадок змусив блискавично приймати рішення, не розраховувати на чиюсь допомогу і діяти самостійно, вирішувати ситуацію з якої, здавалося б, немає виходу.

Джамала замилувала фанатів зворушливою історією з дитинстваФото: (instagram.com/jamalajaaa)

Щоб подати приклад, Джамала розповіла фанатом про героїчну історію з її дитинства, коли їй довелося брати відповідальність на себе за життя іншого.

"У дорослому житті часто траплялися ситуації, коли потрібно було приймати рішення самій, але я згадую добру історію з дитинства. Мені тоді було 9 років, я йшла додому і почула жалібне нявкання – на кипарисі сиділо перелякане кошеня", - зворушливо почала свою розповідь Джамала.

"Як віно там опинилося? Незрозуміло! Ось тільки віно не мігло злізти і не припиняло нявкати. Я розуміла, що пройде багато часу, перш ніж я знайду дорослих, які знімуть кошеня. Його треба було терміново рятувати, а поруч нікого не було. І тоді я вирішила діяти самостійно! Я подряпала руки і обличчя, поки лізла на дерево, але кошеня зняла і повернула мамі!" - розповіла про відважний вчинок співачка.

Крім того, серед історій, які запамятуються найбильше, артистка пообіцяла 2 лютого розіграти чудові призи світшот Jamala, вініл "Подих" або плакат з автографом.

Раніше Джамала розповіла про те, як худне після пологів.

Нагадаємо, що Джамала з чоловіком нещодавно провела відпустку на Маврикії і постійно зачаровувала шанувальників стильними образами.

Цікаві факти про Джамалу (відео: РБК-Україна)

"В кілограмах +6": Джамала показала, як змінилася за 10 років "Я вмію говорити обличчям": Джамала підкорила мережу яскравою емоцією (фото)
Новини України песниДжамала
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся