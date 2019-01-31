Джамала замилувала фанатів зворушливою історією з дитинства

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Популярна співачка з дитинства навчилася приймати самостійні рішення

Українська співачка Джамала, яка нещодавно показала в соцмережах свого маленького синочка, анонсувала вихід синглу і запропонувала фанатам взяти участь у цікавому розіграші призів.

1 лютого співачка випустить новий сингл під назвою Solo і в честь прем'єри знаменитість запустила конкурс історій, на яку її надихнув випадок, що стався з нею в дитинстві. Своїм підписникам вона теж запропонувала поділитися незвичайними історіями, в яких випадок змусив блискавично приймати рішення, не розраховувати на чиюсь допомогу і діяти самостійно, вирішувати ситуацію з якої, здавалося б, немає виходу.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Щоб подати приклад, Джамала розповіла фанатом про героїчну історію з її дитинства, коли їй довелося брати відповідальність на себе за життя іншого.

"У дорослому житті часто траплялися ситуації, коли потрібно було приймати рішення самій, але я згадую добру історію з дитинства. Мені тоді було 9 років, я йшла додому і почула жалібне нявкання – на кипарисі сиділо перелякане кошеня", - зворушливо почала свою розповідь Джамала.

"Як віно там опинилося? Незрозуміло! Ось тільки віно не мігло злізти і не припиняло нявкати. Я розуміла, що пройде багато часу, перш ніж я знайду дорослих, які знімуть кошеня. Його треба було терміново рятувати, а поруч нікого не було. І тоді я вирішила діяти самостійно! Я подряпала руки і обличчя, поки лізла на дерево, але кошеня зняла і повернула мамі!" - розповіла про відважний вчинок співачка.

Крім того, серед історій, які запамятуються найбильше, артистка пообіцяла 2 лютого розіграти чудові призи світшот Jamala, вініл "Подих" або плакат з автографом.

Раніше Джамала розповіла про те, як худне після пологів.

Нагадаємо, що Джамала з чоловіком нещодавно провела відпустку на Маврикії і постійно зачаровувала шанувальників стильними образами.

Цікаві факти про Джамалу (відео: РБК-Україна)