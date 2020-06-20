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Джамала стала мамою вдруге: перше фото і ім'я малюка

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.06.2020 - 10:56
Джамала стала мамою вдруге: перше фото і ім'я малюка
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка представила світу свого новонародженого принца

Українська співачка Джамала вдруге стала мамою - переможниця Євробачення-2016 подарувала своєму чоловікові Бекиру Сулейманову ще одного сина. Радісною новиною зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

36-річна Джамала опублікувала зворушливі чорно-білі фотографії з пологового будинку, на яких зображена з немовлям і своїм коханим. Також вона виклала кілька кадрів, зроблених перед пологами, на яких вони з чоловіком разом з дворічним сином Еміром-Рахманом.

Джамала стала мамою вдруге: перше фото і ім'я малюка

Джамала показала перше фото з новонародженим сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Партнерські пологи пройшли в приватній клініці у Києві вчора, 19 червня. Другу дитину Джамала і Бекір назвали Селім-Гірай.

"Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк.
(За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час)", - написала щаслива матуся.

Джамала стала мамою вдруге: перше фото і ім'я малюкаДжамала стала мамою вдруге: перше фото і ім'я малюка

Джамала поділилася ніжними сімейними кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пам'ятні кадри зробив запрошений фотограф.

Джамала стала мамою вдруге: перше фото і ім'я малюкаДжамала стала мамою вдруге: перше фото і ім'я малюка

Джамала вдруге стала мамою (фото: instagram.com/pershyipodyh)

Шанувальники та колеги співачки закидали її привітаннями в коментарях і побажали малюкові здоров'я, а батькам - терпіння і сил.

  • Вітаю щастя і здоров'я дитині та батькам)))
  • Вітаю. Здоров'я малюку
  • Вітаємо, нехай Ваш принц, буде здоровий Вам на радість..
  • Вітаю!
  • Вітаю! Ім'я таке гарне. здоров'я та щастя вашій родині
  • Вітаємо з народженням найпунктуальнішим малюком
  • Ураааа! Вітаємо! Щастя вам
  • Вітаю! Здоров'я вам і малюкові!
  • Ура!!!! Нехай росте здоровий і щасливий на радість мамі і татові! Вам батьки, мудрості і терпіння!!!
  • Вітаю вас з народженням синочка! !!) Здоров'я усій вашій родині

Джамала стала мамою вдруге: перше фото і ім'я малюка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Джамала вийшла заміж за свого коханого Бекіра Сулейманова 26 квітня 2016 року. Через два роки, 27 березня 2018 року, співачка народила сина Еміра-Рахмана.

Раніше вагітна Джамала показала, як релаксує в басейні і ласує фруктами.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Джамаласын
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