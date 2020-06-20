Джамала стала мамою вдруге: перше фото і ім'я малюка

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка представила світу свого новонародженого принца

Українська співачка Джамала вдруге стала мамою - переможниця Євробачення-2016 подарувала своєму чоловікові Бекиру Сулейманову ще одного сина. Радісною новиною зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

36-річна Джамала опублікувала зворушливі чорно-білі фотографії з пологового будинку, на яких зображена з немовлям і своїм коханим. Також вона виклала кілька кадрів, зроблених перед пологами, на яких вони з чоловіком разом з дворічним сином Еміром-Рахманом.

Джамала показала перше фото з новонародженим сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Партнерські пологи пройшли в приватній клініці у Києві вчора, 19 червня. Другу дитину Джамала і Бекір назвали Селім-Гірай.

"Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк.

(За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час)", - написала щаслива матуся.

Джамала поділилася ніжними сімейними кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пам'ятні кадри зробив запрошений фотограф.

Джамала вдруге стала мамою (фото: instagram.com/pershyipodyh)

Шанувальники та колеги співачки закидали її привітаннями в коментарях і побажали малюкові здоров'я, а батькам - терпіння і сил.

Вітаю щастя і здоров'я дитині та батькам)))

Вітаю. Здоров'я малюку

Вітаємо, нехай Ваш принц, буде здоровий Вам на радість..

Вітаю!

Вітаю! Ім'я таке гарне. здоров'я та щастя вашій родині

Вітаємо з народженням найпунктуальнішим малюком

Ураааа! Вітаємо! Щастя вам

Вітаю! Здоров'я вам і малюкові!

Ура!!!! Нехай росте здоровий і щасливий на радість мамі і татові! Вам батьки, мудрості і терпіння!!!

Вітаю вас з народженням синочка! !!) Здоров'я усій вашій родині

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Джамала вийшла заміж за свого коханого Бекіра Сулейманова 26 квітня 2016 року. Через два роки, 27 березня 2018 року, співачка народила сина Еміра-Рахмана.

Раніше вагітна Джамала показала, як релаксує в басейні і ласує фруктами.

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Автор: Марина Настевіч