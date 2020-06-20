Джамала стала мамою вдруге: перше фото і ім'я малюка

Співачка представила світу свого новонародженого принца
Українська співачка Джамала вдруге стала мамою - переможниця Євробачення-2016 подарувала своєму чоловікові Бекиру Сулейманову ще одного сина. Радісною новиною зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
36-річна Джамала опублікувала зворушливі чорно-білі фотографії з пологового будинку, на яких зображена з немовлям і своїм коханим. Також вона виклала кілька кадрів, зроблених перед пологами, на яких вони з чоловіком разом з дворічним сином Еміром-Рахманом.
Джамала показала перше фото з новонародженим сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Партнерські пологи пройшли в приватній клініці у Києві вчора, 19 червня. Другу дитину Джамала і Бекір назвали Селім-Гірай.
"Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду!!! Мій другий принц — Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк.
(За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час)", - написала щаслива матуся.
Джамала поділилася ніжними сімейними кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Пам'ятні кадри зробив запрошений фотограф.
Джамала вдруге стала мамою (фото: instagram.com/pershyipodyh)
Шанувальники та колеги співачки закидали її привітаннями в коментарях і побажали малюкові здоров'я, а батькам - терпіння і сил.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, Джамала вийшла заміж за свого коханого Бекіра Сулейманова 26 квітня 2016 року. Через два роки, 27 березня 2018 року, співачка народила сина Еміра-Рахмана.
Раніше вагітна Джамала показала, як релаксує в басейні і ласує фруктами.
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Автор: Марина Настевіч