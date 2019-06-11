Джамала поділилася історією створення унікальної сукні для поїздки в Марокко (фото)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала блиснула новим романтичним образом

Джамала продовжує показувати фанатам яскраві моменти свого довгоочікуваного відпочинку. Нагадаємо, що кілька днів тому українська співачка відправилася з чоловіком Сеїт-Бекіром на відпочинок в Марокко. Зокрема, пара зупинилася в одному з готелів міста Мартіль, яке розташоване в області Танжер-Тетуан. Омивається узбережжя водами Середземного моря.

На даний момент співачка опублікувала не так і багато фото з відпочинку. В основному увагу вона приділяє коротким відео для розділу сторіз. Але от свій образ вона не могла обійти стороною. Яскравій літній сукні Джамала присвятила окремий пост.

Так, на опублікованому знімку співачка позує в хвилястій сукні з багатим узором на чорному тлі. З пишною спідницею, оголеними плечима, воланами – образ виглядає дуже романтично.

Стильна Джамала в літньому платті (фото: instagram.com/jamalajaaa)

З'ясувалося, що нове плаття Джамалі пошили всього за один день! І зробила це – подруга Джамали, дизайнер Тетяна Ларіна.

"Сукня - доказ, що коли дуже хочеться нову сукню у відпустку, а часу зовісм нема, а сукню дуже хочеться, то можливо все. За один день вибрати фасон, знайти тканину, пошити-приміряти-підігнати. І це ще ж на літак треба було встигнути, і інші речі зібрати. Тому і вийшло неймовірно гарно", - розповідає історію наряду Джамала.

Джамала в Марокко (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали взялися коментувати її новий пост:

"Сукня – бомбезноа"

"Дуже гарне платтячко. І собі хотілося б таке"

"Дуже до лиця сукня!"

"Воно неймовірне! Круто, коли новий задум перетворюється в такі емоції!"

"Сукня неймовірна, дуже Вам підходить"

"Чудове плаття! Гарного відпочинку"

"Ну просто шалено красиве плаття, дуже вам підходить"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

До речі, до цього Джамала зазначила:"Більше, ніж свободу, я люблю відчувати гармонію. Мені подобається вивчати заздалегідь культуру і традиції країни, яку збираюся відвідати".

Джамала в Марокко (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше стильна Джамала викликала ажіотаж у мережі появою в популярному шоу. З'ясувалося, що співачка з'явиться в одному з випусків популярного шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі", ведучими якого є Леся Нікітюк і Сергій Притула.

Також до цього Надя Дорофєєва, Позитив, Джамала і Дзідзьо показали архівні дитячі фото.