Дві принцеси: Кайлі Дженнер з дочкою знялися в домашній фотосесії для відомого глянцю

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зйомка була проведена в режимі онлайн

Кайлі Дженнер, яка разом з донькою вчора демонструвала стильні образи, знову порадувала шанувальників. 22-річна зірка разом з дочкою стала героїнею нової зйомки для глянцевого видання Vogue Чехосовакия. Фотосесія була влаштована раніше, ще в розпал карантину. А тому моделей знімали з допомогою zoom-камери.

«...Принцеса #KylieJenner народилася у найпопулярнішій сім'ї в світі. Вона стала найбільш впливовою особистістю на планеті, мати Стормі, #BeautyMogul, і вона, здається, виконала те, що думає. Поки Кайлі і Стормі перебували на карантині у себе вдома в Лос-Анджелесі, @morellibrothers сфотографували їх виключно для #VogueCS через Zoom Call. Чи обираєте ви казки про успішних принцес або злих королев?.. Якщо ми віримо, що світ може стати кращим, він стане ним», – повідомили представники журналу послідовувачам в мережі.

Нова обкладинка Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка вже встигла поділитися масою кадрів фотосесії. На обкладинці вона з дочкою позує крупним планом. 2-річна дівчинка дивиться в камеру уважно і серйозно. На іншому фото вони лежать у ліжку, ніжно цілуючись. Фотографи також виклали знімки з бекстейджа. На одному фото зоряна мама і її мала позують все в тому ж ліжку, уважно слухаючи настанови майстрів. Є тут і більш провокаційні фото. Наприклад, на одному Дженнер демонструє своє розкішне тіло в білизні, лежачи серед хмар.

Кайлі з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)

У підписі до нової обкладинки Кайлі описала свої почуття до дівчинки. «Я так сильно люблю цю маленьку дитину, що хочу вибухнути... Іноді я просто дивлюся на неї і плачу, знаючи, що вона ніколи не буде такою маленькою. Хто знав щось таке маленьке, що могло б зайняти більшу частину вашого серця. Бог не зробив жодної помилки з тобою, Стормі, дитинко... За лаштунками зйомки», – написала щаслива та розчулена мама.

Кайлі в новій зйомці (фото: instagram.com/morellibrothers)

Нагадаємо, Кайлі раніше вже знімалася з дочкою для американської версії Harpers Bazaar. Так що дівчинці явно не звикати до слави. Шанувальники знаменитої сім'ї оцінили нову роботу зіркової мами і її дочки, засипавши їх лайками та коментарями.

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Автор: Lite