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Двічі в одну річку: новий альбом Барських побив рекорд "Туманів" і став платиновим

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.04.2019 - 18:03
Двічі в одну річку: новий альбом Барських побив рекорд "Туманів" і став платиновим
Макс Барських (фото: прес-служба)

Артистові знадобилося всього півтора місяці, щоб перевершити самого себе і одночасно отримати два платинових диска: один – за альбом "7", другий – за лід сингл BEREGA.

8 лютого через два роки після виходу альбому суперхітів "Тумани" Барських кардинально змінює вектор свого музичного звучання і випускає п'ятий повноформатний лонг-плей. 7 поп-гімнів з великою проникаючою силою привносять в українську денс-музику моду на 80-е, три з яких (BEREGA, "Згадувати" і "Неземна") встановлюють експансію на весь медіаринок СНД і стають абсолютними фаворитами серед радіослухачів і користувачів iTunes семи країн: України, Білорусі, Росії, Молдови, Латвії, Казахстану та Азербайджану.

Макс барських

Згідно зі статистикою впливового медиапортала TopHit лід сингл #BEREGA за 22 тижні пролунав понад 715 623 разів на 265 радіостанції, що ведуть мовлення в 1108 містах більш ніж 15 країн світу. Найвища позиція в Top Radio Hits - 3. Однойменний кліп набрав 25 мільйонів переглядів, продовжуючи стрімко рости в своїх показниках.

Концертна версія треку "Неземна" в YouTube набрала 2,5 мільйона переглядів, закріпившись в радіоефірі, не чекаючи офіційної прем'єри треку, а Lyric Video "Згадувати" вже досягла позначки в 11 мільйонів.

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