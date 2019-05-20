Дві квітки: Віра Брежнєва захопила фото з донькою Меладзе

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка розповіла про радісну зустріч

Популярна співачка Віра Брежнєва не часто показує фото з чоловіком , продюсером композитором Констянтином Меладзе і ще рідше – з членами його сім'ї. Нещодавно шанувальники дуже занепокоїлася через те, що артистка не привітала коханого чоловіка з днем народження в соцмережі, адже вони очікували спільне фото в компанії іменинника! Віра поспішила це виправити – вона запевнила, що провела з чоловіком чудовий день і привітала його перша, а також зворушила чорно-білим спільним знімком. Тепер же зірка похвалилася в Instagram фото з племінницею – старшою дочкою співачка Валерія Меладзе, Інгою Меладзе.

Усміхнена співачка позувала разом з 28-річною дівчиною, яка, як виявилося, захоплюється дизайном прикрас і навіть створила власний бренд аксесуарів.

"Тітка і племінниця. Дивіться, кого я зустріла! Талановита наша дівчинка", - написала радісна знаменитість, зазначивши в пості родичку.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники артистки відразу ж відзначили, що Віра і Інга виглядають, немов ровесниці. Вони задарували їх компліментами, і навіть знайшли схожість.

"Талант тягнеться до нього ж!", "Красуні!", "Ви такі дві милашечки і красуні", "Дві квітки! Яка краса!", "Які дівчата чарівні!", "Дві чарівні красуні!", "Віра, ви сама чарівність", "Як ровесниці", - відзначали коментатори.

Раніше Віра Брежнєва похвалилася фотосетом у різноманітних образах, примірявши трендові новинки сезону. Віра покрасувалася у велосипедках і футболці кислотного кольору.

До слова, Віра Брежнєва показала фото з чоловіком Констянтином Меладзе. Зіркова пара повеселилася на вечірці у друзів.