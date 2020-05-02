Два позитивчика: Маша Єфросиніна в невагомому вбранні підкорила запальним танцем з сином

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча навіть вдома одягається ошатно

Маша Єфросиніна самоізолювалася з родиною під час карантину і знаходить нові способи урізноманітнити свої будні. Вони відкрила для себе принади віддаленої фотосесії і показала унікальний процес створення фотосетів на відстані під чуйним керівництвом професіонала і не виходячи з дому. Левову частку часу у ведучої займає спілкування з дітьми. Зокрема, маленький син теледіви Олександр точно нудьгувати мамі не дасть! Маша опублікувала відео запального танцю з хлопчиком під його новий улюблений трек.

Ведуча навіть удома намагається виглядати на всі сто! Вона одягла невагому червону сукню з оборками від українського бренду ELENAREVA з нової колекції весна-літо 2020. Теледіва почала танцювати разом з сином, який повторював за мамою енергійні рухи.

"Вперше ми з Олександром станцювали в моїй Інсті на його триріччя! Всі, хто з нами з тих пір, знає, що той танець був під його улюблений трек "Віті треба вийти". "Вітя" жив з нами потім ще близько двох років, і Олександра взагалі не парило, що, коли він в 184218953985321 раз включав цю пісню, ми всі схоплювалися і хором кричали: "Ніііііі!" Тепер у мене є дві новини:

1. "Вітя" нарешті вийшов.

2. Судячи з того, що вже три тижні у нас звучить "Мама, я танцюю"... Ну, ви зрозуміли.

Приєднуйтесь.

П. С. І так, я також сумую за суконями!" - залишила підпис з гумором Маша.

Підписники теледіви прийшли в повний захват від її танцювального експромту з сином. Їм сподобався образ Маші, а також зачарував запал підрослого Сашка, з яким той "відривається" під нову улюблену пісню.

Як він виріс. Витягнувся на цілу голову

Маша, Ви – крута

Обожнюю Ваші відео з сином

Маша, ну яка Ви офігенна! Обожнюю Вас

Та-акий високий! Хай зростанні здоровеньким!

Які ви прикольні

Ви чудові, дивлюся на Вас і хочеться також танцювати!

Два позитивчика!

Вам так личить цей образ

Маша, ви супер

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Нагадаємо, що Маша Єфросиніна звела з розуму фігурою в напівпрозорій "сукні русалки".