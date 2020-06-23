В душі я роковуха: Оля Полякова приголомшила кардинальною зміною іміджу

На відео співачка з'явилася з ірокезом на голові і в ланцюгах
Багато артистів потихеньку повертаються до активного життя і творчості, в тому числі і "Королева ночі" Оля Полякова. Для нових зйомок або ж виступу співачка кардинально змінила імідж і зачіску, чим не на жарт вразила своїх численних шанувальників. Свій оновлений образ зірка показала в короткому відеоролику, який опублікувала в Instagram.
На відео Оля з'явилася з абсолютно несподіваною зачіскою - замість довгих локонів на голові у неї ірокез! Артистка одягнена в майку, а на шиї в неї висять масивні ланцюги, очі ж вона густо підвела чорною підводкою.
"Ну що, я казала, що я в душі роковуха? Ось так тепер", - каже Полякова в ролику.
Оля Полякова вразила фанатів новою зачіскою (відео: instagram.com/polyakovamusic)
У підпису ж вона поцікавилася у фанатів, "як вам нова я". Приголомшені фолловери почали активно обговорювати побачене і гадати, чи дійсно Оля обрізала волосся або ж це просто перука або такий начіс.
Скріншот коментарів
Раніше Оля Полякова відверто висловилася про хейтерів і хлопця своєї 15-річної доньки Маші.
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Автор: Lite