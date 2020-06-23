В душі я роковуха: Оля Полякова приголомшила кардинальною зміною іміджу

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На відео співачка з'явилася з ірокезом на голові і в ланцюгах

Багато артистів потихеньку повертаються до активного життя і творчості, в тому числі і "Королева ночі" Оля Полякова. Для нових зйомок або ж виступу співачка кардинально змінила імідж і зачіску, чим не на жарт вразила своїх численних шанувальників. Свій оновлений образ зірка показала в короткому відеоролику, який опублікувала в Instagram.

На відео Оля з'явилася з абсолютно несподіваною зачіскою - замість довгих локонів на голові у неї ірокез! Артистка одягнена в майку, а на шиї в неї висять масивні ланцюги, очі ж вона густо підвела чорною підводкою.

"Ну що, я казала, що я в душі роковуха? Ось так тепер", - каже Полякова в ролику.

Оля Полякова вразила фанатів новою зачіскою (відео: instagram.com/polyakovamusic)

У підпису ж вона поцікавилася у фанатів, "як вам нова я". Приголомшені фолловери почали активно обговорювати побачене і гадати, чи дійсно Оля обрізала волосся або ж це просто перука або такий начіс.

Несподівано

Жееееесть!

Навіщо?)

Оля???))))) Та ну

Еммм... це точно Ольга Юріївна Полякова? Королева ночі

Тільки не кажіть що це реально стрижка, скажіть що це перука ..

Оля ві що постриглися?

Шикарна

Оля ви супер

Роковуха, яку ми заслужили

Сподіваюся це перука? у вас шикарні волосся,не хочу вірити, що ви їх обрізали

вау, зміни круті, але сподіваюся ваші шикарні волосся в цінності і збереження

Це перука для кліпу??

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова відверто висловилася про хейтерів і хлопця своєї 15-річної доньки Маші.

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Автор: Lite