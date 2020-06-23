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В душі я роковуха: Оля Полякова приголомшила кардинальною зміною іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.06.2020 - 09:44
В душі я роковуха: Оля Полякова приголомшила кардинальною зміною іміджу
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На відео співачка з'явилася з ірокезом на голові і в ланцюгах

Багато артистів потихеньку повертаються до активного життя і творчості, в тому числі і "Королева ночі" Оля Полякова. Для нових зйомок або ж виступу співачка кардинально змінила імідж і зачіску, чим не на жарт вразила своїх численних шанувальників. Свій оновлений образ зірка показала в короткому відеоролику, який опублікувала в Instagram.

На відео Оля з'явилася з абсолютно несподіваною зачіскою - замість довгих локонів на голові у неї ірокез! Артистка одягнена в майку, а на шиї в неї висять масивні ланцюги, очі ж вона густо підвела чорною підводкою.

"Ну що, я казала, що я в душі роковуха? Ось так тепер", - каже Полякова в ролику.

Оля Полякова вразила фанатів новою зачіскою (відео: instagram.com/polyakovamusic)

У підпису ж вона поцікавилася у фанатів, "як вам нова я". Приголомшені фолловери почали активно обговорювати побачене і гадати, чи дійсно Оля обрізала волосся або ж це просто перука або такий начіс.

  • Несподівано
  • Жееееесть!
  • Навіщо?)
  • Оля???))))) Та ну
  • Еммм... це точно Ольга Юріївна Полякова? Королева ночі
  • Тільки не кажіть що це реально стрижка, скажіть що це перука ..
  • Оля ві що постриглися?
  • Шикарна
  • Оля ви супер
  • Роковуха, яку ми заслужили
  • Сподіваюся це перука? у вас шикарні волосся,не хочу вірити, що ви їх обрізали
  • вау, зміни круті, але сподіваюся ваші шикарні волосся в цінності і збереження
  • Це перука для кліпу??

В душі я роковуха: Оля Полякова приголомшила кардинальною зміною іміджу

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова відверто висловилася про хейтерів і хлопця своєї 15-річної доньки Маші.

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Автор: Lite

Теги Новини України певецОля Полякова
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