Над прірвою! Солістка The Hardkiss зачарувала мережу неймовірними "американськими" фото

Юлія Саніна і Валерій Бебко подорожують в Штатах
Солістка української групи The Hardkiss Юлія Саніна разом зі своїм чоловіком і колегою по музичному цеху Валерієм Бебком, які раніше розчулили шанувальників зворушливими великодніми фото, цього разу підготували цілий калейдоскоп яскравих знімків - на яких показали дивовижні північноамериканські пейзажі.
Пара поділилася в Instagram не тільки запаморочливими краєвидами національних парків декількох штатів, але й розповіла про власні враження.
Артистка зізналася, що візит на знамениту Підкову (Horseshoe Bend) - меандру річки Колорадо на території національної зони відпочинку каньйону Глен, став для неї найдивовижнішою подорожжю в житті. Втім, уточнила Саніна, після Норвегії.
Юлія Саніна і Валерій Бебко в США (Фото: instagram.com/the_hardkiss)
"Завдання - розбудити в собі дитячий захват! Done", - написала вона.
Крім того, музиканти потрапили в шторм, град, змінили три штати, щоб поміняти машину, але встигли на захід в Долині монументів (Monument Valley).
Юлія показала в мережі забавне "літаюче" фото в цьому унікальному геологічному утворенні на північному сході штату Арізона і на південному сході штату Юта.
Юлія Саніна "літає" в небі (Фото: instagram.com/the_hardkiss)
До слова, місце розташовується на території резервації індіанського племені навахо.
А ще Саніна опублікувала знімок з Брайс-Каньйон-Сіті в окрузі Гарфілд (штат Юта), який знаходиться біля національного парку Брайс-Каньйон.
Юлія Саніна (Фото: instagram.com/the_hardkiss)
Вокалістка і гітарист The Hardkiss також показали чуттєве фото в Національному парку Зайон (Zion National Park) в штаті Юта.
Юлія Саніна і Валерій Бебко в США (Фото: instagram.com/the_hardkiss)
Однойменний каньйон тягнеться в довжину на 24 км, а його глибина становить до 800 м. Має унікальний рудуватий і бронзовий колір.
У коментарях до знімків шанувальники музикантів захоплюються не лише величними краєвидами, але і самої парою, яка просто випромінює любов та захват.
Нагадаємо, раніше солістка The Hardkiss Юлія Саніна підкорила ефектним жовтим образом у фіналі Голос країни 9.
Ми також писали, що THE HARDKISS представили кліп із чуттєвим танцем від Юлії Саніної.