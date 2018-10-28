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ДТП з акторами "Дизель шоу": про Марину Поплавську зняли міні-фільм (відео)

Lite » Зірки 28.10.2018 - 17:55

Відео: міні-фільм про Марину Поплавську (Youtube-канал/Дизель Студіо)

Організатори "Дизель шоу" показали своїм фанатам міні-фільм, присвячений загиблій в ДТП актриси Марині Поплавській. Відповідний пост вони розмістили на своїй сторінці в Youtube.

"У цьому фільмі ми покажемо ексклюзивні кадри інтерв'ю, фото та відео, які раніше не публікувалися", - йдеться в повідомленні.

ДТП з акторами &quot;Дизель шоу&quot;: про Марину Поплавську зняли міні-фільм (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Дизель Студіо)

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах даються відповіді на питання, про що Поплавська мріяла в дитинстві, якою була сім'ї актриси, а також що для неї значив КВК та "Дизель шоу".

Також у стрічці можна помітити велику кількість фотознімків з Поплавською, а саме з її дитинства і юності.

ДТП з акторами &quot;Дизель шоу&quot;: про Марину Поплавську зняли міні-фільм (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Дизель Студіо)

Нагадаємо, що днями акторка "Дизель Шоу" зворушила спогадами про Марину Поплавську.

Раніше ми повідомляли про те, що актори "Дизель Студіо", які постраждали у страшній аварії на трасі Львів-Київ 20 жовтня, протягом найближчих кількох місяців будуть знаходиться на реабілітації. Усіх артистів вже виписали з лікарні додому, але медики повідомили, що на їх відновлення знадобиться від двох до чотирьох місяців. У артистів множинні переломи кінцівок і сильні удари.

Відео: РБК-Україна

Новини України Марина ПоплавскаяДизель шоу
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