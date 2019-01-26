"Драми на кожному розі": Меган Маркл влаштувала істерику через дітей Кейт Міддлтон

Фото: Меган Маркл (instagram.com meghan_markle)

Герцогиня пережила нервовий зрив

Герцогиня Сассекська Меган Маркл пережила нервовий зрив через ситуацію з дітьми Кейт Міддлтон. Про це повідомляє Express.co.uk.

Так, журналісти стверджують, що в мережі з'явилося відео, яке було зроблено одним з помічників Меган Маркл, на яке потрапив нервовий зрив через дітей Кейт Міддлтон. Зокрема, Джордж, Шарлотта і Луї отримали титули принців і принцес, тому їх будуть називати Їх Королівськими Високостями.

При цьому діти Меган Маркл і принца Гаррі будуть носити титули "лордів" і "леді".

У той же час журналіст Алексіс Сілфер стверджує, що "Меган Маркл показала, хто вона є насправді".

"Що й не дуже дивно, тому що з тих пір, як вона увійшла в королівську сім'ю, драми відбуваються на кожному розі. Люди думають, що вона зірвалася тому, що єдина причина, з якої вона вийшла заміж за Гаррі, були ці самі титули", - сказав він.

Підкреслимо, що саме відео в мережу поки опубліковано не було, що стало причиною розмов про можливе брехня і плітках.

Ми писали, що Меган Маркл стала найбільш ненависним членом королівської сім'ї.

Раніше ми повідомляли про те, що вагітну Меган Маркл довели до депресії.

А також розповідали про те, що Меган Маркл залишилася без охоронця.

Відео: (РБК-Україна)