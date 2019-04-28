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Гідна зміна росте: Віка з НеАнгелів зачарувала мережу зворушливим відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2019 - 22:54
Гідна зміна росте: Віка з НеАнгелів зачарувала мережу зворушливим відео
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Віка Смеюха з групи НеАнгели влаштувала танцювальний "баттл"

Віка Смеюха з популярної поп-групи НеАнгели, яка раніше заінтригувала прихильників анонсованим новим кліпом, у якому постане в образі нареченої, сьогодні порадувала ще одним відео-подарунком. На ролику - запальні танці її племінниці Лізи з подружкою, а сама артистка показує приклад.

Уся жіноча компанія проводила час на природі, і на імпровізованому танцполі на території ресторану вирішила влаштувати танцювальний "баттл". Яскраве відео Вікторія опублікувала у своєму Instagram.

Артистка зазначила, що знайшла для майбутнього туру групи підтанцьовку.

 

Віка Смеюха танцює разом із племінницею та її подружкою (фото: скріншот)

"Моделі запалюють по-повній! Наші удари подобаються не тільки дорослим, але й дітям! Моя племінниця Ліза з подругою знають весь наш репертуар і часто грають в НеАнгелів", - підписала Віка ролик.

Відео: instagram.com/vikanablack

У коментарях до відео підписники Вікі захоплюються роликом і зауважують, що дівчатка просто фантастично танцюють, а також жартівливо додають, що малеча незабаром зможе стати "спадкоємицями" популярної групи і гідною заміною, якщо артистки раптом вирішить покинути сцену.

  • Підростаюче нове покоління;
  • Барбі!
  • Через 10 років це новий склад НеАнгелів;
  • Вони вас і замінять, коли ви підете на пенсію!
  • Дуже круто!
  • По-моєму, вони вам вже наступають на "п'яти";
  • Прекрасна ідея - гідна зміна росте!
  • Роскошко!
  • Клас! Молодці!

Як повідомлялося раніше, нещодавно Вікторія Смеюха з НеАнгели розповіла фанатам про намисто, яке її племінниця Ліза зробила сама для неї.

Як повідомлялося раніше, не так давно Віка з НеАнгелів показала мрійливу прогулянку вздовж узбережжя в Маріуполі.

Також ми писали про те, що Вікторія Смеюха з групи НеАнгели розбурхала мережу апетитними форми в бікіні під час відпочинку на острові Балі.

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