Дошивали в останню хвилину: Катя Осадча захопила сукнею з особливого приводу

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча поділилася фото зі святкування 15-річчя своєї програми

Катя Осадча святкує особливу дату - 15 років в ефірі 1+1 програми "Світське життя", беззмінною ведучою якої вона є. Привітати всіх причетних до створення популярного і улюбленого глядачами телепроекту прибули зірки першої величини, які не один рік розповідають теледива свої секрети. Катя показав, яке вбрання для особливого випадку вона приготувала і засвітила атмосферні локації.

Катя позує у повітряній сукні-міні кольору фуксії з фатиновим шлейфом і величезним асиметричним рюшем в області декольте. Човники – в тон. На голові – витончена біло-рожевий капелюшок. Вона позує у атмосферній локації з капелюшками і квітами, на червоній доріжці та біля сцени.

"15 років з 36 я ведуча Світського життя . На наших очах змінилося три президенти, з'єднання являлися нові світські герої, ми пережили кілька криз, революцій і карантин. На наших очах з'єднання явилося більшість українських артистів, які вчора вийшли на сцену нашого ювілейного концерту і я пишаюсь, що ми нікого шоу такого рівня. Дякую всім артистам за привітання і виступи, дякую всій команді..." - підписала кадри Катя.

Катя Осадча показала ексклюзивне плаття, створене до знаменної дати (фото: instagram.com/kosadcha)

Також вона згадала, що на ній ексклюзивне плаття, яке відділ краси дошив в останню хвилину.

Чоловік ведучої Юрій Горбунов показав щасливе селфі з дружиною і залишив зворушливу-підпис зізнання для неї

"Світське життя-15 років! Ціла епоха! Пишаюся тобою, Катерино!" - підписав спільне фото з Катею шоумен.

Юрій Горбунов показав щасливе селфі з дружиною (instagram.com/gorbunovyuriy)

Раніше Катя Осадча поділилася своїми знаковими французькими спогадами і фото з Парижа.