Вдома чи в пеклі: Влад Топалов змусив підписників задуматися про важливе життєве питання

Влад торкнувся важливої життєвої теми
Влад Топалов після недавнього скандалу з Регіною Тодоренко намагається частіше виходити на зв'язок з шанувальниками і поступово повертатися в спокійний режим життя. Нагадаємо, що буквально пару тижнів тому телеведуча потрапила у гучний скандал із-за свого висловлювання про жертв домашнього насильства. Після "хвилі хейта" Регіна на якийсь час вирішила не виходити в соцмережі. В цей час Тодоренко готувала фільм про проблему домашнього насильства! Тим часом Влад Топалов у світлі недавніх подій став частіше ділитися філософськими міркуваннями про сенс життя і людську природу. Він навіть записав емоційну "сповідь-звернення". І задався питанням, звідки у людей стільки ненависті. Новий пост Влад присвятив питанню очікуванню в житті.
Музикант опублікував фото, на якому умиротворено відпочиває на балконі будинку. Топалов зазначив, що люди постійно знаходяться в очікуванні чогось, забуваючи насолоджуватися поточним моментом.
“Іноді потрібно просто сісти, відкинутись і помовчати. Дати своєї внутрішньої енергії відновитися, накопичитися і рухатися далі! Ми не завжди відчуваємо, коли це необхідно зробити.Я, не так давно, зрозумів одну страшну річ: все життя дорівнює слову "чекай". Ти весь час щось чекаєш. Чекаєш, поки охолоне кави. Чекаєш літо, Новий Рік, коли впаде астероїд і коли твоя кішка нарешті нажрется. Ти чекаєш повідомлення у Фейсбуці і дзвінка на телефон", — зауважив Топалов.
Також музикант зазначив, що вік в цьому питанні ніякої ролі не грає. Ми однаково знаходимося в "режимі очікування", як у дитинстві, так і в старості.
“Не важливо скільки тобі тридцять, сімдесят п'ять або. У сорок ти чекаєш дружину з роботи, а в п'ять, коли мама забере з садка. І все чекаєш і чекаєш: зарплату, закінчення фільму, біля моря погоди, коли підуть зайві кілограми, а прийдуть сиве волосся. Чекаєш перемогу над своїми страхами і поразку конкурента. Чекаєш, чекаєш, чекаєш. Чекаєш подарунка і просто доброго слова. Чекаєш підступу і трамвай. Чекаєш доставку піци і закінчення робочого дня. І знову чекаєш, чекаєш, чекаєш. Чекають все, все і завжди. І навіть полковник чекає листа, хоча йому ніхто не пише. Але саме солодке, що хтось чекає і тебе. Не тому, що від тебе щось потрібно, а просто чекає, тому, що ти є. Не важливо де тебе чекають: в мережі, вдома, або в пеклі", — підсумував співак.
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial
Скріншот коментарів: instagram.com/vladtopalovofficial
Нагадаємо, раніше Топалов встав на захист Тодоренко і виправдався за грубість мережі.