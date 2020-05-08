Вдома чи в пеклі: Влад Топалов змусив підписників задуматися про важливе життєве питання

Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад торкнувся важливої життєвої теми

Влад Топалов після недавнього скандалу з Регіною Тодоренко намагається частіше виходити на зв'язок з шанувальниками і поступово повертатися в спокійний режим життя. Нагадаємо, що буквально пару тижнів тому телеведуча потрапила у гучний скандал із-за свого висловлювання про жертв домашнього насильства. Після "хвилі хейта" Регіна на якийсь час вирішила не виходити в соцмережі. В цей час Тодоренко готувала фільм про проблему домашнього насильства! Тим часом Влад Топалов у світлі недавніх подій став частіше ділитися філософськими міркуваннями про сенс життя і людську природу. Він навіть записав емоційну "сповідь-звернення". І задався питанням, звідки у людей стільки ненависті. Новий пост Влад присвятив питанню очікуванню в житті.

Музикант опублікував фото, на якому умиротворено відпочиває на балконі будинку. Топалов зазначив, що люди постійно знаходяться в очікуванні чогось, забуваючи насолоджуватися поточним моментом.

“Іноді потрібно просто сісти, відкинутись і помовчати. Дати своєї внутрішньої енергії відновитися, накопичитися і рухатися далі! Ми не завжди відчуваємо, коли це необхідно зробити.Я, не так давно, зрозумів одну страшну річ: все життя дорівнює слову "чекай". Ти весь час щось чекаєш. Чекаєш, поки охолоне кави. Чекаєш літо, Новий Рік, коли впаде астероїд і коли твоя кішка нарешті нажрется. Ти чекаєш повідомлення у Фейсбуці і дзвінка на телефон", — зауважив Топалов.

Також музикант зазначив, що вік в цьому питанні ніякої ролі не грає. Ми однаково знаходимося в "режимі очікування", як у дитинстві, так і в старості.

“Не важливо скільки тобі тридцять, сімдесят п'ять або. У сорок ти чекаєш дружину з роботи, а в п'ять, коли мама забере з садка. І все чекаєш і чекаєш: зарплату, закінчення фільму, біля моря погоди, коли підуть зайві кілограми, а прийдуть сиве волосся. Чекаєш перемогу над своїми страхами і поразку конкурента. Чекаєш, чекаєш, чекаєш. Чекаєш подарунка і просто доброго слова. Чекаєш підступу і трамвай. Чекаєш доставку піци і закінчення робочого дня. І знову чекаєш, чекаєш, чекаєш. Чекають все, все і завжди. І навіть полковник чекає листа, хоча йому ніхто не пише. Але саме солодке, що хтось чекає і тебе. Не тому, що від тебе щось потрібно, а просто чекає, тому, що ти є. Не важливо де тебе чекають: в мережі, вдома, або в пеклі", — підсумував співак.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Фолловери Влада також поспішили залишити свої відгуки під його новим "потужним" постом:

"Потрібно не чекати, а насолоджуватися моментом"

“У бомбануло Влада!! Села. Перезавантажилась"

“Ви щасливі, вас завжди чекають і будуть чекати, і вам є кого чекати. Ми чекаємо нових пісень від вас"

“Дуже важливі і правильні слова! Удачі у творчості"

"Щастя - це коли всі вдома, ну і коли тебе чекають"

"Дуже правильні слова, молодець"

"Чекаємо з моря погоди"... так і проходить наше життя"

“Все правильно. Головне кого чекаєш і хто тебе чекає. Ось так і життя минає"

“Цікава думка. Саме солодке перекриває все інше чекаю'"

Скріншот коментарів: instagram.com/vladtopalovofficial

Нагадаємо, раніше Топалов встав на захист Тодоренко і виправдався за грубість мережі.