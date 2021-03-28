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Будинок Бейонсе обчистили на рекордну суму: викрали навіть фотографії

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 15:26
Будинок Бейонсе обчистили на рекордну суму: викрали навіть фотографії Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Автор: Анна Кисельова

Популярну американську співачку Бейонсе обікрали. Речі знаменитості тривалий час перебували на одному з орендованих складів, але нещодавно звідти пропали багато цінностей. Нанесений грабіжниками збиток оцінюється у більш як мільйон доларів (28 мільйонів гривень).

Про це повідомляє місцеве видання TMZ.

Кілька днів тому грабіжники проникли в три складських приміщення, які орендує продюсерська компанія Бейонсе Parkwood Entertainment. Вони викрали цінні речі – дорогі дизайнерські сумки та сукні, які належать співачці, і особисті речі її стиліста – дитячі іграшки та фотографії. Збитки оцінили в понад мільйон доларів – 28 мільйонів гривень.

За даними таблоїда, розслідуванням справи займається поліція Лос-Анджелеса. Посилаючись на інформацію від співробітників правоохоронних органів у виданні повідомляють, що поки не вдалося затримати жодного підозрюваного у крадіжці.

Будинок Бейонсе обчистили на рекордну суму: викрали навіть фотографії

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Варто відзначити, що 39-річну R&B-діву пограбували не вперше. Бейонсе стала жертвою грабіжників вдруге за останній місяць. На початку березня невідомі потрапили на той же склад у Лос-Анджелесі, викравши брендовий одяг та аксесуари.

Якщо не брати до уваги тріумф на Греммі, то можна стверджувати, що 2021 рік видався непростим для зірки.

Нагадаємо, що в січні Бейонсе пережила сімейну трагедію. Її двоюрідного брата знайшли застреленим.

Раніше Бейонсе показала спокусливий образ у дусі 90-х.

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