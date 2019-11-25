Має бути довіра: Едгар Камінський назвав справжню причину розлучення зі Славою

Слава і Едгар Камінські (фото: соцмережі)

Едгар відверто розповів про пластичні операції Слави

Пластичний хірург Едгар Камінський виховує двох дітей від шлюбу з учасницею групи НеАнгели Славою Кімінською, яка раніше вразила кардинальним перевтіленням. Він щодня ріже носи та торкається грудей різних жінок. Носить найдорожчі костюми та має найбільшу в Україні колекцію парфумів. Про те, чому не зіграв свого часу пишного весілля, та яка одна з основних причин розлучення з колишньою дружиною, розповів в ексклюзивному інтерв’ю на каналі "Україна".

До одруження зі Славою, Едгар мав небагато стосунків. За його словами, він був в постійних відносинах, адже він людина сімейна. Тому його романи тривали 2-3 роки. Чоловік зізнається, що майже ніколи першим не підходив та не знайомився. Зазвичай знайомились з ним, адже Едгар дуже скромна людина в цьому плані.

На зйомках одного з телевізійних проектів Слава з гурту "НеАнгели" прийшла до кабінету Камінського як пацієнтка. І того ж вечора вона, взявши його номер на рецепції, написала чоловіку. Вже за три місяці Слава завагітніла. На питання, чому не було такого пишного весілля, як зазвичай в українському шоу-бізнесі, Камінський розповів:

"Банально, тому що це було за наші кошти, і ми зекономили гроші, ми ж люди думаючі. Взяли гроші, мам, поїхали, відпочили. Думали вже про майбутню квартиру на той момент", - ділиться з "Зірковим шляхом" Едгар Камінський.

Після народження сина Леона Слава подарувала коханому ще й донечку Лауру. Подружжя Камінських почали називати одним з найкрасивіших та найзразковіших в українському шоу-бізнесі.

"Про таке можна лише мріяти, дві бабусі, три няні, можна виховати 5 дітей. Я не знаю навіть на що можна скаржитись в такому випадку. У нас, можливо, різні цілі і мета, різні погляди на окремі події. Слава дуже ревнива. Її характер кардинально відрізняється від мого, відповідно як в мені виховували, були певні моменти для мене, не скажу, що незручні, але інколи незрозумілі, я не зміг до чогось призвичаїтись. І у 2017 році нічого не було спонтанно, ми все це проговорювали. У 2017 році я поїхав і не жив з сім’єю, ми до цього також спілкувалися, що це буде, і Слава про це знала. А потім ми зустрілись в грудні місяці, поспілкувались. Я ще юридично питання з розлученням не закривав, тоді подавав. У 2018 закрив, тобто я сподівався на те, що будуть зміни. Але не було порозуміння. Ми намагалися знайти спільну мову, але не знайшли, і відповідно до того, що сталося цього року. Ми про це спілкувались взимку, на початку весни і т.д. Тобто це не був спонтанний процес, в принципі, все до того йшло, не було чогось там "вау, як це так, ти йдеш" і т.д", - говорить Едгар на каналі "Україна".

Однією з основних причин, яка призвела до розлучення, були ревнощі Слави.

"Ніхто тарілками в мене не кидав, але у мене дуже складна професія, я оперую людей, і мені потрібно бути максимально сконцентрованим і спокійним. Тобто під час операцій не маю думати про те, що зараз буде вдома, або перед операцією мені телефонують і щось там намагаються сказати. Це хірургічна професія, і це потрібно цінувати і розуміти, а в певний момент я розумів, що це важко, тому що, наприклад, складнощі вдома, а потім ще непроста операція. Неможливо відокремити одне від одно. Якщо люди живуть один з одним, то має бути довіра, це най-най-найголовніше, якщо її немає – не варто жити разом", - говорить Едгар.

За словами пластичного хірурга, крім ревнощів у пари були непорозуміння з інших питань.

"Вона хотіла дещо змінити, більші форми, наприклад, грудей, або якось ніс змінити, або губи. Я був проти цього, і це табу, я постійно казав "ні". Ми сварились і могли навіть, не знаю, декілька днів, тижнів не спілкуватися на цю тему", - ділиться Камінський.

Після 5-ти років подружнього життя шлюб Едгара та Слави Камінських добіг кінця. Нині вони майже не спілкуються. Щоправда, Слава не обмежує спілкування свого вже екс-чоловіка з їхніми спільними дітьми. Сьогодні у пластичного хірурга є нові романтичні стосунки і, за його словами, ідеальна жінка в його розумінні має наступні якості:

"Ця людина знає собі ціну, цінує себе, довіряє мені, і вона не ревнива – це більше до довіри, комунікабельна і відкрита, тобто позитивна", - поділився Едгар Камінський.