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"Довгоочікувана усіма дівчинка": Санта Дімопулос зворушила фото сина і дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.10.2019 - 11:42
"Довгоочікувана усіма дівчинка": Санта Дімопулос зворушила фото сина і дочки
Фото: Санта Дімопулос з донечкою (instagram.com/santadimopulos)

Співачка розповіла про 1,5 -місячное маля

Екс-"ВІА Гра" Санта Димопулос зовсім нещодавно вдруге стала мамою – 14 вересня співачка народилася доньку Софію. Колись артистка і бізнесвумен зізнавалася, що мріє мати багато дітей і навіть не проти в майбутньому усиновити або удочерити малюка. Тепер санта – щаслива мама двох дітей: 10-річного сина Даніеля від українського шоумена Андрія Джеджули та донечки Софії від шлюбу з бізнесменом Ігорем Кучеренко. У сторіз Instagram екс-"віагрянка" розповіла про своє материнство, а також вперше показала фото діток разом.

Підписники Санти жваво цікавилися подробицями перших місяців життя Софії, а також тим, як ладнають між собою старший братик з маленькою сестричкою.

Так, зірка відповіла на запитання однієї з підписниць, чи не ревнує Даніель сестричку до мами. "Софія тільки народилася, і вона довгоочікувана усіма дівчинка. Дені я не менше люблю. Він не ревнує", - пояснила артистка.

&quot;Довгоочікувана усіма дівчинка&quot;: Санта Дімопулос зворушила фото сина і дочки

Фото: Санта Дімопулос відповіла на запитання шанувальників (instagram.com/santadimopulos)

На підтвердження своїх слів Санта показала фото сина з малечею на руках. Обличчя дівчинки артистка поки не показує, тому закрила його стікером. "Як ви пояснюєте дитині, що таке доброта і як її проявляти?" - запитав хтось із фоловерів знаменитості. "Своїм прикладом", - коротко відповіла вона.

&quot;Довгоочікувана усіма дівчинка&quot;: Санта Дімопулос зворушила фото сина і дочки

Фото: Санта Дімопулос відповіла на запитання шанувальників (instagram.com/santadimopulos)

Крім того, Санта зізналася, що стать малятка не планувала заздалегідь, але дуже хотіла саме дівчинку.

&quot;Довгоочікувана усіма дівчинка&quot;: Санта Дімопулос зворушила фото сина і дочки

Фото: Санта Дімопулос відповіла на запитання шанувальників (instagram.com/santadimopulos)

Також щаслива мама висловилася щодо використання соски. "З якого віку краще давати?" - поцікавилися у артистки. "Як тільки налагодите грудне вигодовування. Хоча я дала майже відразу. Радилася з педіатрами – соски не несуть абсолютно ніякої шкоди. Навіть навпаки, заспокоюють малюка", - запевнила Санта.

&quot;Довгоочікувана усіма дівчинка&quot;: Санта Дімопулос зворушила фото сина і дочки

Фото: Санта Дімопулос відповіла на запитання шанувальників (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, що Санта Дімопулос в довгій сукні-вишиванці показала душевне фото з донечкою Софією.

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Новини України ВІА ГраСанта Димопулос
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