Дочка Олі Полякової в купальнику показала фото з басейну: в родині схвалили

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша продемонструвала фігуру в купальнику

Маша Полякова – копія своєї знаменитої мами Олі Полякової. Вона наздоганяє співачку по зростом, а також вражає зовнішньою схожістю. Шанувальники давно помітили, що навіть бікіні у мами і доньки бувають на двох, і Маша з задоволенням запозичує вподобані пляжні вбрання у артистки. До речі, саме старша дівчинка часто фотографує маму в спокусливих ракурсах під час сімейного відпочинку, але і сама вона, схоже, бере приклад зі співачки.

Так, Маша опублікувала фото з басейну, на якому позує в ніжно-рожевому купальнику, що вигідно підкреслив фігуру дівчини. Вона сховала очі за сонячними окулярами в трендової оправі, присівши на сходинки.

"Я сподіваюся, ви добре провели літо! Як вам літо 2020?" - запитала Маша, а також побажала удачі всім школярам у День знань.

Фото в купальнику схвалила навіть бабуся Маші, мама Олі Полякової, Світлана. "Дуже класна фотка", - запевнила вона онуку. Підписники дівчини розділили думку її родички.

Яка гарна

Спекотно

Богиня

Красуня

Фотка просто шикарна

Де твоя мати?! Я хочу їй поскаржитися що у неї дуже красива дочка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова показала дефіле в незвичайних умовах і поскаржилася на зворотну сторону кар'єри моделі.