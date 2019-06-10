Донька Тоні Матвієнко дебютувала у зйомках кліпу своєї зіркової мами (відео)

Фото: прес-служба

Співачка Тоня Матвієнко презентувала нову відеороботу "Дитячий сміх", яку присвятила всім дітям України

Тоня Матвієнко випустила нову відеороботу до пісні “Дитячий сміх”, автором якої є чоловік співачки Арсен Мірзоян. Він надихнувся першими емоціями доньки Ніни, яка народилася у сім’ї артистів. У трьох куплетах описані перші емоції маленької людини.

Як згадує артистка, слова пісні були зафіксовані на папірці, який загубився та вважався втраченим. Згодом текст знайшовся, що спонукало співачку записати та презентувати пісню невідкладно.

“Перший рік життя дитини — непростий для батьків. Арсен завжди був поруч. Він на своєму досвіді знає, що для батьків означають дитячі сльози, та яку радість приносить дитячий сміх. У цій пісні — щирі слова”, — ділиться Матвієнко.

Тоня Матвієнко - Дитячий Сміх

Режисер-оператор кліпу Андрій Корень ставив за мету відобразити щирі дитячі емоції. Тому команді довелося добре працювати ще й у якості психологів, драматичних акторів та гумористів, будуючи особливо легку комунікацію, з гумором і веселощами. Додаткові складнощі створювали вікові особливості акторів: наймолодшому з яких всього два, решта — діти без знімального досвіду.



Тоня Матвієнко (фото: прес-служба)

Всього у зйомках взяли участь 23 дитини. Серед них були й діти співачки Ірини Білик та телеведучої Валентини Хамайко, а також маленька донька Тоні й Арсена, Ніна. Зазначимо, що пісня цікава й однією з вокальних партій, у записі якої брали учасники київського дитячого фольклорного колективу “Зернятко”, а саунд-продюсером трека виступив один з найпрогресивніших саунд-продюсерів України – Томаш Лукач.

“Дитячий сміх” я присвятила всім дітям нашої країни. Будь-яка мама знає, що чужих дітей не буває. Звук дитячого сміху надає сил та наснаги творити, працювати, змінювати життя навколо себе. Він завжди нагадує, що у просторі, який ми створюємо навколо себе, жити нашим дітям”.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко присвятила чоловікові новий кліп на пісню "Доберман".