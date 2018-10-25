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Дочка Майкла Джексона зібралася заміж за музиканта

Lite » Зірки 25.10.2018 - 10:11
Фото: Періс Джексон (колаж РБК-Україна)
Фото: Періс Джексон (колаж РБК-Україна)

Родичі дівчини побоюються, що обранець може обдурити її заради грошей

Дочка поп-короля Майкла Джексона Періс зібралася під вінець. Обранцем 20-річної дівчини став музикант Гебріел Гленн, повідомляє Radar Online.

Видання пише, що Періс Джексон і її майбутній чоловік настільки закохані один в одного, що навіть не збираються підписувати шлюбний контракт.

Рідні дівчини раді, що Періс знайшла свою любов, проте їх турбує доля її величезного статку. Родичі наполягають на тому, щоб контракт з Гленном все ж таки був укладений, а деякі з них навіть припускають, що музикант має намір одружуватися на дочці знаменитого співака тільки з-за грошей.

Дочка Майкла Джексона зібралася заміж за музикантаФото: Періс Джексон і Гебріел Гленн (instagram.com/parisjacksonmexico)

"У цей момент рідні вкрай збентежені і просто хочуть бути впевнені, що з нею все буде в порядку", – розповів інсайдер.

Відзначимо, що стан Періс, успадкований від батька, оцінюється в 110 млн доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про таємничу загибель прийомного сина легендарного співака Майкла Джексона Девіда Ротенберга.

Ми також писали про те, що батько Майкла Джексона зробив "хімічне кастрування" своєму синові, щоб той зберіг високий голос. Про це розповів лікар поп-короля Конрад Мюррей. Говорячи про смерть Джо Джексона, Мюррей висловив надію, що той знайде "спокута в пеклі", назвав його "найгіршим батьком для своїх дітей в історії".

Як повідомлялося раніше, батько Майкла Джексона помер. Джо Джексону було 89 років. У червні його госпіталізували з термінальною стадією раку. Він помер в оточенні дружини, дітей і онуків.

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