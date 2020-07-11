Може добути сам: дружина Дмитра Комарова розповіла про незвичайні подарунки від чоловіка

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Олександра Куреченко розповіла, якими презентами її балує чоловік

Дружина Дмирия Комарова, Олександра Кучеренко – володарка витонченою фігури і чудового смаку. Дівчина завжди виглядає підкреслено елегантно і жіночно. До того ж, ведуча і модель відмінна господиня, про що не раз розповідав сам мандрівник, вихваляючись кулінарними талантами коханої дружини. Він же, у свою чергу, оточує Олександру турботою і увагою. Дівчина розповіла, якими пам'ятними і дрогими серцю подарунками балує її ведучий "Світу навиворіт".

Олександра відображена в шовковій сукні благородного небесно-блакитного відтінку. В якості прикрас – кілька каблучок і сережки з дорогоцінним камінням глибокого синього відтінку, на руках – витончені золоті браслети.

"Згадую, як в дитинстві тяглася до всього, що блищить. Любила копатися в біжутерії і підбирати прикраси. А на свої танцювальні виступи одягала все краще відразу - яскраві браслети, великі сережки-кільця і кольє в кристалах. Любов до прикрас нікуди не поділася. Тому мій чоловік завжди знає, що мені подарувати. Буває, зі своїх експедицій Діма привозить мені в подарунок прикраси з якимись особливими, рідкісними камінням, які може здобути сам. Вже зібралася ціла колекція! В ній кожна прикраса нагадує мені про щось дуже сокровенне", - поділилася Олександра.

Олександра Кучеренка зізналася, що дуже любить вишукані прикраси (фото: instagram.com/aakucherenko)

Коментатори захоплювалися красою і витонченістю Олександри і повідомили їй про це під постом.

Саша нереально красива

Дуже красива, Сашенька

Сашенька, ти бездоганно гарна

Боже, як же гарно

Мила, скромна, красива, талановита. Комарову дуже пощастило

Дуже красива

Сашенька, бережіть Діму. І любіть. Ви дуже гарна пара!

Яка Ви чарівна! Комаров найщасливіший

Саша, Ви така мила, тендітна. Стильно одягаєтесь. Молодець. Заслуговуєте на повагу

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До речі, Дмитро Комаров і Олександра Куреченко показали, як відсвяткували ніч самого містичного свята в році – Івана Купала.