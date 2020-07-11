Може добути сам: дружина Дмитра Комарова розповіла про незвичайні подарунки від чоловіка

Олександра Куреченко розповіла, якими презентами її балує чоловік
Дружина Дмирия Комарова, Олександра Кучеренко – володарка витонченою фігури і чудового смаку. Дівчина завжди виглядає підкреслено елегантно і жіночно. До того ж, ведуча і модель відмінна господиня, про що не раз розповідав сам мандрівник, вихваляючись кулінарними талантами коханої дружини. Він же, у свою чергу, оточує Олександру турботою і увагою. Дівчина розповіла, якими пам'ятними і дрогими серцю подарунками балує її ведучий "Світу навиворіт".
Олександра відображена в шовковій сукні благородного небесно-блакитного відтінку. В якості прикрас – кілька каблучок і сережки з дорогоцінним камінням глибокого синього відтінку, на руках – витончені золоті браслети.
"Згадую, як в дитинстві тяглася до всього, що блищить. Любила копатися в біжутерії і підбирати прикраси. А на свої танцювальні виступи одягала все краще відразу - яскраві браслети, великі сережки-кільця і кольє в кристалах. Любов до прикрас нікуди не поділася. Тому мій чоловік завжди знає, що мені подарувати. Буває, зі своїх експедицій Діма привозить мені в подарунок прикраси з якимись особливими, рідкісними камінням, які може здобути сам. Вже зібралася ціла колекція! В ній кожна прикраса нагадує мені про щось дуже сокровенне", - поділилася Олександра.
Олександра Кучеренка зізналася, що дуже любить вишукані прикраси (фото: instagram.com/aakucherenko)
Коментатори захоплювалися красою і витонченістю Олександри і повідомили їй про це під постом.
Скріншот коментарів
До речі, Дмитро Комаров і Олександра Куреченко показали, як відсвяткували ніч самого містичного свята в році – Івана Купала.