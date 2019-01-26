"До сліз": Тіна Кароль на свій день народження втілила в життя дитячу мрію

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль показала унікальне природне явище і зізналася, де зустріла свій день народження

У свій день народження українська зірка Тіна Кароль зважилася здійснити давню дитячу мрію і на власні очі побачити унікальне природне явище - північне сяйво. Про це іменинниця розповіла під час прямого ефіру, який відбувся 25 січня в день її 34-річчя, а запис фрагментів монологу артистки потрапили на її фан-сторінку в Instagram.

Тіна вирішила розкрити секрет, і зізналася, що зустріла свято за полярним колом і власними очима побачила неймовірне сяйво на небі і навіть встигла зняти його на камеру, поділившись унікальними кадрами з шанувальниками. Вона зазначила, що з дитячих років хотіла побачити полярне сяйво власними очима і вирішила зробити собі такий подарунок.

Північне сяйво (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я вам відкрию таємницю і покажу, що недавно бачила. Так я зустріла свій день народження. Це Північний полюс, полярне сяйво. Це я бачила на небі вчора вночі і зробила фото. Я придумала фразу: "Небо танцюючи, цілує мої очі". Це було саме так. Так, я зараз за полярним колом. Зробила собі такий подарунок побачити мрію дитинства. Прямо до сліз. Воно рухається над головою і це космос, просто космос", - не змогла стримати емоцій щаслива знаменитість.

Також вона заявила, що цей рік стане для неї особливим і пообіцяла шанувальникам багато цікавих подій і несподіванок, але поки вирішила тримати плани в секреті.

Раніше Тіна Кароль показала своє дитяче фото. На шкільному знімку вона позує з червоною помадою на губах, яка стала її фірмовим відмітним знаком.

Нагадаємо, що Тіна Кароль продемонструвала незвичайне портретне фото, вразивши шанувальників виразним макіяжем і чарівним поглядом.

Відео: РБК-Україна