Дмитро Комаров розповів, як зупинив пасажирський літак посеред злітно-посадкової смуги

Ведучий програми «Світ навиворіт» на «1+1» Дмитро Комаров продовжує ділитися закадровыми моментами зі зйомок програми на своєму особистому YouTube-каналі komarovmir.

Цього разу головний мандрівник країни розповів, як одного разу йому довелося зупинити пасажирський літак прямо на злітно-посадковій смузі. Історія трапилася в індонезійській провінції Папуа, коли команда поверталася з племені колишніх людожерів короваї і на човнах дісталася до найближчого аеропорту, здатного приймати великі літаки.

«З джунглів ми повернулися в маленьке містечко, звідки раз на тиждень літають літаки. Пливли туди кілька днів на човні. Зв'язку немає жодного, ми не знаємо розкладу рейсів і готові були чекати вильоту тиждень. І тут бачимо, що стоїть літак на смузі. Запитуємо через перекладача: «На Джаяпуру?» (Столиця провінції Папуа). Нам кажуть: «Так, відлітає через пару годин». Ми зраділи, одразу ж купили квитки. Але з огляду на, що виліт через пару годин, вирішили перекусити. Ми місяць нормально не їли. Накинулися на курку з рисом, яку купили у бабусі поруч з аеропортом, вперше за місяць випили кави, і раптом я чую, як заробили гвинти. Кажу гіду: «Давай запитаємо, а раптом наш літак». Ми розплачуємося з бабусею, заходимо в аеропорт і бачимо, що літак вже рухається по смузі. І тут з'ясовується, що хтось щось не зрозумів, і наш літак уже летить. Кричу перекладачеві: «Куди?». Нам показують на дірку в стіні, через яку відправляють багаж. Ми кидаємося туди і починаємо бігти по смузі. Біжу через газони прямо в бік літака і розмахую руками. І бачу, як пілот повертається в мою сторону. Він мене побачив. Цю мить я не забуду ніколи. Сталося диво: літак зупиняється. Ззаду випадає трап, і стюардеса махає: «Сюди!». Ми сідаємо в літак прямо посеред злітно-посадкової смуги і починаємо сміятися», - згадує Дмитро Комаров.

Також Дмитро поділився спогадами про те, як дружина Олександра Кучеренко приїжджала до нього на зйомки програми:

«Я намагаюся підлаштувати експедиції так, щоб частіше бачитися з Сашею. Наприклад, я покликав Сашу в Гонконг, коли у нас були зйомки там. Вона прилетіла на 5 або 6 днів. Ми робили перерву в зйомках всього на 2 дні, а в інші дні Саша просто чекала мене з роботи, тільки не вдома, а в готелі. Ми встигли прогулятися, подивитися це приголомшливе місто і пам'ятки, з'їздили до великого Будди».

Про те, як склалася доля героїв програми «Світ навиворіт», про люблені міста телеведучого, а також закадрові моменти зйомок дивіться на особистому YouTube-каналі Дмитра Комарова.