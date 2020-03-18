Дмитро Комаров у Китаї познайомиться з мисливцями за медузами і скуштує незвичайний делікатес

Дмитро Комаров в Китаї (фото: 1+1)

«Світ навиворіт» покаже китайських моряків, які рятують планету від нашестя медуз

В новій серії програми «Світ навиворіт», яка вийде сьогодні в 22.45 на каналі «1+1», Дмитро Комаров в Китаї вирушить на полювання за медузами і спробує на смак справжній морський сніданок з делікатесного кришталевого м'яса.

У продовженні китайської експедиції команда «Світу навиворіт» після морозної півночі переміститься в невелике портове містечко, де видобувають величезну кількість риби і молюсків. Але найголовніша промислова особливість цього регіону - медузи. Щороку тутешні фабрики доставляють в магазини і ресторани по всій країні 5 мільйонів кілограмів медуз, яких використовують в приготуванні багатьох страв.

Ці неймовірні за красою істоти входять в число найдавніших жителів Землі. Вони старші за дерева і динозаврів, і практично безсмертні. У той час як інші види тварин продовжують зникати, медузи заповнюють всі водні простори планети. Океанологи б'ють на сполох, що якщо не зупинити зростання їх популяції, ці жителі морських глибин захоплять увесь світ. Але китайці придумали спосіб, як допомогти природі з користю для себе - і стали відловлювати тонни медуз в промислових цілях.

Дмитро Комаров полює на медуз (фото: 1+1)

У портовому містечку, куди потрапить «Світ навиворіт», Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв приєднаються до команди місцевих рибалок і разом з ними вирушать на унікальне полювання на медуз.

На борту корабля українські мандрівники випробують себе в ролі матросів, виконуючи всі завдання капітана, і спробують приготувати для екіпажу справжній морський сніданок з медуз. А місцеві моряки розкажуть Дмитру Комарову, які найнезвичайніші предмети потрапляли в їх сіті разом з уловом.

«У мене до приїзду в Китай навіть в думках не було, що медуз їдять. Коли ми з вами чуємо слово «медуза», то в останню чергу думаємо про їжу. Для нас це щось страшне і слизьке, а для китайців - делікатес. Чогось подібного я не куштував ніде в світі», - розповість ведучий «Світу навиворіт».

Будні мисливців за медузами і найнезвичайніші рецепти від китайських шеф-кухарів - дивіться у новому випуску програми «Світ навиворіт» сьогодні о 22.45 на каналі «1+1».