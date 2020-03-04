Дмитро Комаров в Китаї випробує на собі екстрим зимової риболовлі і зловить рекордний улов

Дмитро Комаров на зимовій рибалці в Китаї (фото: 1+1)

Ведучий «Світу навиворіт» потрапить на екстремальну зимову рибалку на півночі Китаю і виловить з озера найдорожчу рибу в своєму житті

Вже сьогодні, 4 березня, в 22.45 на каналі «1+1» Дмитро Комаров в програмі «Світ навиворіт» продовжить найхолоднішу експедицію Піднебесною і забереться в особливий регіон далеко на півночі Китаю - Внутрішню Монголію. Тут команда тревел-шоу стане частиною грандіозного місцевого свята, візьме участь у незвичайній риболовлі і вибиратимуться з крижаного полону.

Екзотичний і важкодоступний регіон, куди в новому випуску вирушить команда «Світу навиворіт», знаходиться на кордоні Китаю і Монголії. Одна з найбільших автономних провінцій Піднебесної - Внутрішня Монголія - ​​історично утворилася ще за часів правління останньої імперської династії. Сьогодні тут проживає більше 6 мільйонів етнічних монгол, які вже давно адаптувалися до життя в новій країні і говорять на китайській мові.

Але в той же час нащадкам Чингісхана вдалося зберегти свої особливі традиції. Одна з них - унікальне монгольське мистецтво зимової риболовлі. Саме в цьому регіоні щорічно проходить грандіозний фестиваль, під час якого за один день місцеві рибалки виловлюють десятки тонн риби з легендарного озера Чаган. Це незвичайне дійство навіть потрапило до Книги рекордів Гіннеса, коли з озера дістали 160,5 тонн улову.

Риба в Китаї - це символ достатку і багатства. Жителі північної Монголії вірять, що спіймана в цей день і в цьому озері риба - священна. І вона обов'язково принесе в будинки людей щастя і гроші. Тому сотні китайців з різних провінцій країни приїжджають на фестиваль, щоб купити на аукціоні частину улову.

Дмитро Комаров потрапить в місто за день того, як почнуться приготування до свята. Ведучий познайомиться з рибалками і покаже фестиваль таким, яким його бачать місцеві жителі. Українських мандрівників місцеві рибалки візьмуть в свою команду і покажуть іншу, нетуристичну сторону своєї небезпечної професії. Адже працювати їм доводиться в найекстремальніших умовах, коли температура повітря взимку досягає мінус 40 градусів за Цельсієм.

«Зараз день і тепло - всього мінус 32 градуси, вночі буде до мінус 40, а на озері разом з вітром це відчувається як всі мінус 50», - поділиться враженнями ведучий.

Під час проведення традиційного фестивалю команда «Світу навиворіт» візьме участь у важливому ритуалі і разом з рибалками витягне з ополонки першу рибу. А також покаже, як монгольські шамани намагаються задобрити сили природи і просять богів про хороший улов.

Скільки риби вдасться зловити в цьому році на фестивалі, кому продадуть найбільшу священну здобич, скільки грошей доведеться віддати Дмитру Комарову за рибу своєї мрії, а також як українська команда буде вибиратися з крижаного полону на нічному озері - дивіться в новій серії «Світу навиворіт» вже сьогодні о 22.45 на «1+1».