Дикі койоти і пустеля Невади: 10 незвичайних фактів про "Побачення у Вегасі"

Кадр з фільму "Побачення у Вегасі"

Головні ролі у фільмі зіграли: Оля Полякова, Володимир Остапчук, Михайло Кукуюк, Вадим Галигін та інші

5 березня в прокат у всіх кінотеатрах країни виходить нова українська романтична комедія "Побачення у Вегасі", значна частина якої знімалася у справжніх пустелях Невади та Каліфорнії. Історіями про незвичайні ситуації та цікавими фактами про зйомки в США з редакцією РБК-Україна поділилися продюсери фільму — Станіслав Тіунов і Денис Бабенко.

За словами продюсерів, зйомки фільму — процес, повний непередбачуваних ситуацій, який іноді буває складно контролювати. Тобі може здаватися, що всі графіки складені і узгоджені, всі локації заброньовані, вся команда готова і всі прогнози погоди сприятливі, але ніколи не знаєш, буде сьогодні удача прихильна до тебе, чи всі плани підуть шкереберть.

Оля Полякова, Володимир Остапчук і Вадим Галигін

Про 10 найбільш яскравих, незвичайних і навіть небезпечних пригод, з якими зіткнулася команда під час зйомок фільму у США, розповіли Станіслав Тіунов і Денис Бабенко — продюсери Go Production.

1. Пригоди почалися ще під час нашого перельоту до Штатів – наш рейс потрапив у самий розпал страйку бортпровідників Lufthansa. Про перенесення нашого рейсу нам повідомили пізно, і тому довелося швидко шукати пересадку. На щастя, ми встигли здійснити її у Франкфурті.

2. Один із героїв нашого фільму – номінант на премію Оскар Ерік Робертс. Думаю, знайдеться небагато таких же відданих професії акторів, як він — знятися за свою кар’єру в понад 500 фільмах і зберегти пристрасть до того, чим займаєшся, не кожен зможе. Під час зйомок "Побачення у Вегасі" Ерік був дуже завантажений! Настільки, що жодного разу не встиг зайти у свій знімальний вагончик, яким так і простояв порожнім!

Актор Ерік Робертс

3. Дорога до Лас-Вегаса на зйомки була нелегкою – охочих пограти в казино було дуже багато. У заторі на в’їзді в Лас-Вегас ми простояли аж 5 годин (майже стільки ж, скільки щоранку стоять у заторах жителі Троєщини на Північному мосту).

4. Декілька репетицій ми провели прямо вдома у одного з американських акторів. Сусід актора довго нас терпів, але врешті вийшов і суворо наказав "STOP SPEAKING DEUTSCHLAND!" Довелося бути трохи тихішими – але з сусідом ми врешті-решт подружилися :)

5. Ще один американський актор, який знімався у "Побаченні у Вегасі", був рішуче відданий традиціям – тому в знімальний день, який припадав на День подяки, приніс запечену індичку і спокійно з’їв її на обід.

Головні герої фільму — Нікіта Бичков-Андрієвський і Марина Д’яконенко

6. Техніка теж не завжди була до нас прихильна. Так, одна з відвертих і чуттєвих сцен знімалася біля басейну на відкритому просторі, під дощем. Здавалося б, романтика, що могло піти не так? Могло. Через дощ прямо серед ночі у нас згорів генератор, лишивши нас без світла. Довелося вночі ходити по району і шукати новий, щоб закінчити зйомки сцени – але все вдалося.

7. Деякі важливі для сюжету фільму події відбуваються в Долині Смерті – це місце неприборканої природи з дуже непередбачуваною погодою. Норовлива пустеля не зробила винятку навіть для нас – по дорозі на локацію ми ледь не потрапили в піщану бурю, через що зйомки довелося затримати на цілий день, переховуючись від стихії.

8. Під час зйомок до нас прийшла велика зграя диких койотів – мабуть, ми зайшли на їхню територію, коли проводили зйомки. Нас виручив кейтеринг – ми підгодували койотів канапками, а вони за це дозволили нам працювати далі.

9. В останній знімальний день у США, після всіх пригод із дощами, багатокілометровими заторами і піщаними бурями, пустеля вирішила здивувати нас востаннє – там випав сніг!

10. За час зйомок нам довелося змінити 3 ігрових автомобілі – все тому, що за час зйомок ми сумарно проїхали більше 7 000 км. На щастя, так далеко їхати до вашого кінотеатру вам не доведеться – прем’єра фільму відбудеться 5 березня в усіх найбільших кінотеатрах України. До зустрічі там!

KAZKA — ЛІТАКИ [OST "Побачення у Вегасі"]

Довідка про "Побачення у Вегасі"