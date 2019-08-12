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У багажнику і вночі: MARUV здивувала спокусливим образом в костюмі "дикої кішки"

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.08.2019 - 13:56
У багажнику і вночі: MARUV здивувала спокусливим образом в костюмі "дикої кішки"
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV також заінтригувала новим альбомом!

MARUV (Анна Корсун) не перестає дивувати новими гранями своєї "епатажності" і сміливості. Українська співачка відома своїми відвертими образами і дуже сексуальними нарядами. При цьому чим "далі", тим більш зухвалими стають вбрання MARUV.

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Корсун опублікувала нову серію фото і відео, на яких інтригує багатотисячну армію шанувальників черговим провокаційним образом.

На опублікованому фото MARUV позує в багажнику машини! При цьому на виконавиці - дуже облягаючий комбінезон з анімалістичним принтом. На вбранні також бачимо лаковані вставки - рукавички і боді. Довершують образ черевики на шнурівці, на високому каблуці і масивній платформі. На жаль, не можна сказати, якого кольору вбрання, так як знімок - чорно-білий.

"Час зйомок", - супроводила короткої підписом нове фото Корсун.

У багажнику і вночі: MARUV здивувала спокусливим образом в костюмі &quot;дикої кішки&quot;

Спокуслива MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

І правда, як з'ясувалося, зйомки проходять вночі! На короткому відео співачка показала велику знімальну команду, яка зібралася вночі на пляжі озера.

“Друзі, ніч, місяць... чорні кущі, пляж, багаття, знімальна команда і я! Скоро новий відеоальбом!" - повідомила радісну новину шанувальникам Корсун.

При цьому на новому відео Корсун позує вже з вуаллю.

У багажнику і вночі: MARUV здивувала спокусливим образом в костюмі &quot;дикої кішки&quot;

У багажнику і вночі: MARUV здивувала спокусливим образом в костюмі &quot;дикої кішки&quot;

Скриншт: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото. Співачка показала серію супервідвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу під назвою "Між нами".

До речі, до цього MARUV в образі гарячої поліцейської влаштувала гарячий фотосет зі своїм гьорлз-балетом.

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