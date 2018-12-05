"Дихай повільно": Сергій Бабкін в новому кліпі зайнявся йогою

Сингл Сергія Бабкіна "Дихай повільно" (Відео: YouTube / Сергій Бабкін)

Відомий український музикант та актор Сергій Бабкін, який нещодавно відсвяткував своє 40-річчя, презентував довгоочікуваний кліп на пісню з нового альбому "Музасфера" - під назвою "Дихай повільно". Артист в ексклюзивному коментарі Lite розповів, що під час зйомок ролика практикував йогу.

В треку артист закликає "дихати повільніше", відстороняться від суєти, потоку, в якому ми біжимо і поспішаємо кудись кожен день, бути "тут і зараз". Це показано і в самому відео – як помічати маленькі деталі, які оточують нас кожен день, чи це дощ або промінь сонця.

Сергій Бабкін в кліпі "Дихай повільно" (Фото: прес-служба)

Зйомки проходили в кінці листопада в холодному павільйоні протягом 20 годин! Тому під час перестановок камери Сергій не втрачав часу і зігрівався з допомогою йоги.

Нагадаємо, що в цьому році трек Бабкіна "Де бі я" став найбільш ротованим на українському радіо. І 11 грудня артист дасть самий масштабний концерт у своїй творчій кар'єрі в Палаці "Україна".

Рнаее ми писали про те, що Бабкін розповів про домашніх улюбленців і зйомках фільму. Співак зізнався, що це далося нелегко, оскільки він не володіє англійською мовою. А ще недавно артист знявся у фільмі "11 дітей з Моршина", а також став його саунд-продюсером.

А також розповідали про те, що Бабкін емоційно відреагував на кліп учасниці Жіночого кварталу".

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Відео: РБК-Україна