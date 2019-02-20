Дієтолог розповіла, як схуднути уві сні і що їсти на пізню вечерю

Експерт пояснила механізм схуднення під час сну

Профессиональный диетолог Алла Манайкина убеждена, что поздний ужин должен быть исключением, а не правилом и, по ее словам, он имеет свои особенности. Об этом эксперт написала в своем Instagram-аккаунте.

Диетолог отмечает, что вечером стоит обратить внимание на продукты с низким гликемическим индексом. К ним относятся зелень, овощи, но только не крахмалистые, а также можно побаловать себя перед сном некоторыми белковыми продуктами.

"Только в случае, чтобы не ложиться на голодный желудок спать и это чувство не мешало вашему сну, можно что-что съесть поздно. Что это может быть? Вариантов не так-то и много. Спасательный круг в этом случае овощи и зелень, то есть салат. Овощи имеют низкий гликемический индекс и не повышают уровень инсулина. Исключение, приготовленные крахмалистые овощи (картофель, морковь, свекла, тыква и др). В добавок к салату или отдельно - это легкие белковые продукты, а именно яйца, филе птицы, нежирная рыба", - отметила специалист.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кстати, Алла отметила, что во сне также можно избавиться от лишних кило, только стоит делать то грамотно, чтобы эффект действительно был. Похудение во время ночного отдыха тесно связанно с режимом.

"Не упускайте возможность худеть во сне. А помогает нам в этом гормон роста (ГР) - соматотропин. Он мобилизует жиры из депо и заставляет наш организм использовать для своих энергетических затрат во сне именно жирные кислоты, а не привычную глюкозу. Антагонистом ГР является гормон инсулин, задачей которого является убирать сахар из крови. Это одна из причин, почему нельзя есть углеводы перед сном - действие ГР, в таком случае, блокируется. Выделение соматотропина носит четкий ритмический характер, и максимум его секреции приходится на раннюю стадию фазу сна. Таким образом, если вы ложитесь уставшими и поздно, сразу проваливаясь в сон — вы лишаете свое похудение одного из важнейших помощников", - пояснила Манайкина.

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