Дівчатка-квіточки: Лілія Ребрик розчулила сімейним фотосетом з доньками

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча поділилася рецептом улюблених млинців з начинкою

Українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик не перестає радувати шанувальників зворушливими сімейними фотосесіями з чоловіком, хореографом Андрієм Диким і доньками Діаною і маленькою Поліною. Душевним недільним знімком в компанії близьких вона поділилася в Instagram.

На одному з кадрів Діана і Поліна позують біля величезного букета червоних троянд на довгих стеблах. Трохи далі на столі видніються квіти в кошиках і вазах. Старша дівчинка променисто посміхається на камеру, розташувавшись на білосніжному килимі, а молодша тягнеться до букету, показуючи пальчиком на бутони.

"Всі дівчатка люблять квіти. Прощенуа неділя ... Йду смажити млинці! Багато!" - пообіцяла ведуча.

Фото: дочки Лілії Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пізніше вона поділилася фото своїх кулінарних шедеврів і розповіла про улюблену начинку її сім'ї, а також показала сімейне портретне фото з чоловіком і улюбленими дівчатами.

"Мої улюблені млинці (тісто звичайне - борошно, яйця і молоко), а начинки можуть бути найрізноманітніші (і солодкі, і солоні, і корисні і не дуже). Сьогодні можна все! Навіть зі згущенкою. Але наші з Андрієм Диким улюблені - це: сир Філадельфія (намазати), шпинат нарізати і викласти шматочками слабосоленої сьомги. Ммммм .... Приємного апетиту!" - роздражнила шанувальників зірова господиня.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і доньками (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписникам зірки дуже сподобалися не тільки гастрономічні смаколики ведучої, але і кадри з дітьми, а особливий захват у них викликали доньки-красуні Лілії.

Фото: млинці з начинкою від Лілії Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дівчата - красиві квіти, тому і люблять все красиве", "Найкращі квіточки!", "Кнопочки-красаточки", "Які симпатяжки і милашки", "Чудове фото... Діти - це наше все", "Гордість мамина і татова", "Ви такі класні і схожі", "Такі красиві", - відзначали коментатори.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик показала зворушливе рідкісне сімейне фото, на якому відображено чотири покоління її великої родини.

Раніше Лілія Ребрик підкорила знаменитою "місячною ходою" в студії ранкового шоу.

До слова, Лілія Ребрик продемонструвала ідеальний ранок у сімейному колі.