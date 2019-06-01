День захисту батьків? Сонячна Лілія Ребрик умилила мережу фото з донькою

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик привітала фанів із Днем захисту дітей та початком літа

Популярна телеведуча Лілія Ребрик, яка раніше порадувала своїх шанувальників яскравим літнім образом та зізналася, якою для неї була весна, на Міжнародний день захисту дітей умилила фанів серією фото зі своєю старшою донькою-школяркою. Кадри вона опублікувала в Instagram.

Також знаменитість привітала всіх із першим днем літа, і на тлі існування свята День захисту дітей загадала, щоб хто-небуть придумав свято "День захисту батьків".

"Ну що, матусі, позаду ще один навчальний рік! А у нас позаду перший клас! Навіть не віриться як швидко... Перший день літа, перший день законних літніх канікул. І це свого роду полегшення для батьків, бо не потрібно зранку нікого будити, перевіряти уроки", - зазначила Лілія.

Але в той же час, зізналася Ребрик, виникає інша проблема: як правильно зайняти дитину на ці три місяці? На фоні таких нових "викликів" вона поцікавилася у шанувальників, як вони вирішують таке питання. І одразу ж внесла свої пропозиції.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Є батьки, які вважають, що канікули існують не тільки, аби байдикувати, тож навантажують дітей різними курсами, різними майстер-класами. Ви таке практикуєте?

Бо я — за дитинство, за те, щоб, якщо є така можливість, все літо провести на свіжому повітрі, у бабусі, на морі, в горах, на дачі. Хто де, але граючись та відпочиваючи... Впевнена, що так само, граючись, можна знаходити час і на читання, і на математику, й на англійську - потрібно лише правильно розпланувати свій день. Трохи навчання не завадить, особливо якщо вчити все з дитиною в ігровій формі. Однак ці три місяці діти повинні бути безтурботними! Мати обов’язки вони ще встигнуть. Як вважаєте ви?" - звернулася вона до фанів.

У коментарях в мережі шанувальники Ребрик захоплюються сонячними прекрасними знімками.

Про день захисту батьків - повністю згодна і підтримую!

Яка гарна дівчинка!

Боже, янгол, а не дитина! Красоточка!

Маленька копія мами...

Як повідомлялося, раніше Лілія Ребрик умилила фото з сімейного активного відпочинку.

Також ми писали про те, що Лілія Ребрик показала свої "закулісні будні". Актриса і ведуча позує на фото в піджаку і колготках у сіточку.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала фото з сімейного відпочинку. Співачка весело провела час із чоловіком та доньками.