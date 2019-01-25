День народження Тіни Кароль: самі яскраві вбрання і гучні досягнення іменинниці за рік

Сьогодні, 25 січня, українській поп-діві Тіні Кароль виповнилося 34 роки. Талановита, сильна духом, жіночна і чарівна артистка завоювала серця мільйонів слухачів в Україні і не тільки. Вона з легкістю б'є рекорди і досягає намічених цілей, а кожен її вихід у світ прирівнюється до модної сенсації, адже вбрання виконавиці завжди стильні і всім запам'ятовуються. LITE спеціально до знаменної дати вирішив зробити добірку самих яскравих look'ів і досягнень поп-діви за минулий рік.

Рекордсменка за кількістю концертів

Минулого літа Тіна Кароль встановила абсолютний рекорд в історії української естради – протягом свого всеукраїнського туру вона дала 77 концертів, хоча спочатку було заплановано 70, але небувалий ажіотаж навколо її шоу підштовхнув артистку до того, щоб порадувати як можна більше шанувальників.

Випуск фільму-сповіді

Співачка, як ніхто інший, вміє з такою щирістю розповідати особисті історії і оголювати душу, що не перейнятися її переживаннями та радощами просто не можливо. Спеціально до 8 березня 2018 року вона випустила документальну музичну стрічку "Інтонації Тіни Кароль. Музичний фільм-сповідь", присвячений виходу її однойменного мультиплатинового альбому "Інтонації" (2017 рік), що заслужив визнання не лише слухачів, а й критиків. Зйомки картини проходили в київській оранжереї, музеї-квартирі Павла Тичини, знаменитому Оперному театрі у Львові, а деякі сцени були зняті з висоти пташиного польоту за допомогою вертольота.

Пам'ятні нагороди престижної музпремии

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Тіна Кароль не просто стала музичним продюсером найпрестижнішої української премії «M1 Music Awards. 4 Seasons», яка відбулася 1 грудня 2018 року, але і отримала відразу дві високі нагороди - "За внесок у розвиток національної індустрії України" і "Кращий фан-клуб".

Надихнула на рекорд інших

Влітку минулого року на головній площі міста Обухів Київської області більше тисячі одягнених у вишиванки школярів встановили всеукраїнський танцювальний рекорд, виконавши номер під хіт Тіни Кароль – "Україна – це ти". Співачки оцінила танок по достоїнству і навіть опублікувала фрагмент в своєму Instagram.

Отримала заслужену кінонагороду

У січні поточного року стало відомо про те, що українська зірка отримала престижну нараду міжнародного кінофестивалю SFAAF в Чилі за "Кращу жіночу роль". Вона зіграла у короткометражній картині "Колишні", для чого зрадила своєму звичному амплуа і постала перед глядачами в незвичному образі.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Окремо варто сказати про вражаючі вбрання Тіни Кароль. Вони такі ж непередбачувані і мінливі, як і сама співачка - від провокаційних до елегантно-стриманих і підкреслено-лаконічних, але завжди стильних і неодмінно обговорюваних.

Наприклад, під час ефірів шоу Голос країни-8 вона вражала уяву учасників, колег-членів журі та глядачів латексними вбраннями бренду Atsuko Kudo та прозорими сукнями, які підкреслюють її жіночні форми.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Кожен випуск артистка міняла вбрання, які ідеально сиділи на її фігурі і привертали погляди публіки.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Знімок Тіни в провокаційному топі з перлів від українського бренду BEVZA з нової колекції весна-літо 2019 справив фурор в мережі.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

На запис новорічного концерту "Вечірнього кварталу" артистка наділу незвичне багатошарове вбрання, що складається з двох довгих халатів і корсета від всесвітньо відомого бренду Rosamosario.

Романтичне вбрання від українського бренду Anna October Тіна одягла на ранковий ефір святкового випуску програми "Сніданок з 1+1".

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/snidanok)

Для першого випуску проекту Голос країни 9 Кароль вибрала ніжну сукню-сарафан з нової колекції українського бренду theCOAT by Katya Silchenko.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Фотосесія поп-діви в розкішній чорній сукні зі спущеними плечима колекції осінь-зима 2018 від українського бренду BEVZA змусила шанувальників зірки не скупитися на компліменти.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Впевнені, що блискуча Тіна Кароль не раз здивує глядача, адже вона володіє унікальною здатністю перевтілюватися, змінювати амплуа, але незмінно залишатися справжньою і відкритою!

Відео: РБК-Україна