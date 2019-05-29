"День почався весело": стильна Осадча провела ранок з Монатиком

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча зачарувала яскравим образом в стильному платті

Катя Осадча розповіла, що її ранок почався дуже яскраво і весело, а головне - вона провела його у відмінній компанії. Ведуча разом з відомим артистом Дмитром Монатиком (він же MONATIK) побувала в ефірі "Сніданку з 1+1", де вони поділилися своїми останніми новинами. Спільні знімки Катя виклала на своїй сторінці в Instagram.

Для появи на ТБ Осадча вибрала ефектну та стильну яскраво-жовту сукню і сріблясті туфлі-човники, а доповнила образ коронним капелюшком. Волосся вона завила в красиві локони і залишила розпущеним. Монатік же був у джинсах і чорному піджаку, а також кросівках. На фото вони зображені разом з ведучими ТВ-програми.

Фото: Катя Осадча і Дмитро Монатік (instagram.com/kosadcha)

Катя також поділилася окремим фото з Дмитром і зазначила, що з нетерпінням чекає на його концерт, який відбудеться 1 червня на стадіоні в Києві.

Фото: Катя Осадча і Дмитро Монатік (instagram.com/kosadcha)

"День почався весело і яскраво. Завдяки київським пробкам, опинилися з @monatik_official в ефірі @snidanok одночасно. Всі в очікуванні грандіозного концерту на Олімпійському. @monatik_official все буде круто!!!!" - прокоментувала Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники поспішили залишити свої відгуки - при цьому багато хто помітив, що поруч з високою Катею Діма виглядає зовсім маленьким. Також фани захоплюються нарядом ведучої.

"Який він малюк"

"Який зріст у МОХНАТИКА))? Катюша як завжди прекрасна!"

"Це що за Тіріон Ланистер?"

"Катя ВАУ!!!! Дуууже красива"

"Боже якій Монатік малесенький"

"А лідирують жовті відтінки по домовленості....або волею випадку??? Навіть у Монатіка на піджаку жовта бджілка"

"Супер!"

"Катю, Ви прекрасна"

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, 35-річна Катя Осадча без макіяжу захопила квітучої зовнішністю.

Раніше Осадча та Горбунов захопили фото з Голос. Діти 5. Зазначимо, що минулої неділі, 26 травня, відбувся перший випуск нового 5-го сезону популярного талант-шоу.

Також до цього в стильному вбранні і з коляскою Осадча схвилювала фанів фото з Одеси.