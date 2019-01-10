"Справа стрьомна": Маша Єфросиніна стала топ-блогером

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Кожен підписник на Youtube на вагу золота, вважає Маша

Блогером Маша Єфросиніна, популярна українська телеведуча, стала ще 4 роки тому, однак набрати 100 тисяч підписників її інтернет-канал зміг лише нещодавно. А все тому, що після реєстрації на Youtube знаменитості банально не вистачало часу на блогерство, і психологічно вона не була до цього готова, визнається вже титулований блогер Маша на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот: (instagram.com/mashaefrosinina)

"Коли в твоєму послужному списку десятки теле проектів, два Телетріумфу (або три, не пам'ятаю) , рейтинги, які перевершували всі мислимі і немислимі норми (наприклад, фінал «Фабрики Зірок 3» у 2009 році дивилося більше половини країни)..... створення свого каналу на Ютьюб - справа стрьомна! Перш за все, психологічно!", - пояснила вона чому відео для каналу почала знімати тільки в 2018 році.

Фото: "Срібна кнопка" Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

"Ніяк не могла наважитись - не могла знайти в собі розуміння, навіщо мені це робити, адже можна один раз з'явитися в телешоу, і це, одним махом, за масштабом прирівняється до мільйону моїх канальчиков", - тривожні думки не давали взятися за новий вид діяльності.

Точкою відліку став виступ перед полуторатысячною жіночою аудиторією, коли на запитання: "Ви стежите за мною по теледеятельности або по соціальній?", майже весь зал закивав на друге: "Ви так більше наша! Наша Маша!" - пролунало звідусіль.

Тепер раз у два тижні в розкладі Маші Єфросиніної існує графа - "зйомки для ютьюб".

"Продукт, який ніхто крім нас не може відредагувати, заборонити або порахувати неформатом, який деякі вважають "не моїм рівнем" або "кривлянням", який чекають і пишуть, що він змінює життя на краще або здатен розсмішити", - так описала свій канал сама Маша.

Скріншот: stories Instagram Маши Єфросининої (instagram.com/mashaefrosinina)

Всього через 10 місяців на Машином Youtube зібралося вже більше 100 тисяч однодумців, які допомогли їй получити мотивуючу нагороду для всіх блогерів — "Срібну кнопку Youtube".

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