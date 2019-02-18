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Роби це щодня: Лілія Ребрик про хитрощі виховання дочок

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.02.2019 - 15:37
Роби це щодня: Лілія Ребрик про хитрощі виховання дочок
Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик на даний момент виховує двох дівчаток

Після народження другої доньки українська актриса і ведуча Лілія Ребрик, яка раніше згадала своє гімнастичне минуле, активно повертається до творчості. Так, на даний момент Ребрик грає одну з головних ролей у багатосерійному фільмі "Кримінальний журналіст" на телеканалі "Україна". Це перші кінозйомки Лілії після народження другої дитини — Ребрик приступила до роботи, коли донечці  було 3,5 місяці.

Зазначимо, що разом зі своїм чоловіком, танцюристом Андрієм Диким Ребрик виховує двох дочок: Діану (нар. у серпні 2012) і Поліну (нар. у квітні 2018).

За словами Ребрик, вона була рада повернутися до роботи. До того ж, Діана і Поліна досить часто приїжджають з татом на знімальний майданчик і відвідують зоряну маму.

Щодо виховання дочок Лілія Ребрик уточнила: головне правило — бути гарним прикладом для дітей.

"Якщо хочеш щось прищепити дитині, почни з себе і щеплюй таку звичку спочатку собі. Діти хочуть бути схожими на батьків: донька – на маму, а син – на батька, тому беруть приклад зі своїх батьків", — каже ведуча.

Тому Ребрик орекомендует будь-яку звичку, яку хочете прищепити дитині, спочатку виконувати самим.

"Роблячи це щодня, з посмішкою і гарним настроєм. Тоді дитина розуміє, що також повинен це робити", — пояснює Ребрик.

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм і старшою донькою Діаною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик купає младшеньку Полинку

Лілія Ребрик купає младшеньку Полінку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розкрила особисті секрети краси. Приміром, ведуча зазначила, що її часто виручає звичайний дитячий крем.

Також відзначимо, що жо цього Ребрик зворушливо привітала чоловіка з річницею.

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