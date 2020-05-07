Даша з Холостяк-10 вразила кадрами до схуднення (архівні фото)

Даша з Холостяк-10 (фото: СТБ)

Дівчина поділилася досвідом схуднення

Спекотна красуня, учасниця романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 Даша не завжди могла похвалитися підтягнутою спортивною фігурою і пухкими губами. Дівчина показала свої студентські фото, на яких дізнатися ефектну холостячку далеко непросто! На початку університетського життя вага Даші був більше на 10 кг, ніж зараз. Чому дівчина поправилася після гімнастичного минулого, як домоглася ідеальних параметрів і що її до цього спонукало, читайте в матеріалі.

Точка неповернення

«Як зараз пам'ятаю цей момент... Будучи першокурсницею, приїхала додому на новорічні свята, підходжу до дзеркала, а там стоїть зовсім інша Даша: більше на 10 кілограм. Я розуміла, що потрібно приймати і любити себе такою, яка є. Але я-то знала, що можу бути абсолютно інший – стрункою і підтягнутою, з красивими формами і натяком на прес, з запалими щоками і виразними вилицями. А на мене в дзеркало дивився якийсь ведмедик (посміхається). Навіть батьки мене підколювали і називали «наш слоненя»», – згадує Даша.

Раніше у стрункої гімнастки не було проблем із зайвою вагою завдяки регулярним виснажливим тренуванням і постійного зважування.

«В інтернаті нас зважували кожен день, і якщо ми одужали хоча б на 200 грам, вранці нас чекала скакалка», – розповідає дівчина.

Побачивши зміни у своєму тілі і 67 кг на вагах, Даша зрозуміла: треба брати себе в руки і повертати колишню спортивну форму.

«Звичайно, мені хотілося відразу скинути всі зайві кілограми, але я розуміла, що до повернення до хорошій формі мені знадобиться мінімум 3-4 місяці. Пам'ятаю, що в останній раз наїлася в новорічну ніч (сміється) – заспокоїла себе тим, що все життя обмежувалася в їжі і тому можу собі дозволити поправитися на 10 кг», – ділиться холостячка. – І десь 9 січня я почала свій марафон. А до літа вже була, як персик (посміхається)».

Боротьба із зайвою вагою

«Скинути зайве, як не дивно, виявилося досить-таки просто. Я відразу відмовилася від усього солодкого, мучного, смаженого. Загалом, про смаженої картопельки, яку я могла собі дозволити в будь-який час, довелося забути. Скинувши кілька кілограмів, я почала активно займатися спортом. Це, до речі, помилка, так як після довгої перерви все потрібно робити поступово, – акцентує дівчина. – найскладніший етап – коли залишається скинути кілька кілограмів до твого бажаного результату. Цей час було болісним. Вага просто стояв і не зрушувався з мертвої точки. І тут вже спрацьовує сила характеру. Ще буквально 3 тижні правильного харчування і вага пішов. Загалом, за 3 місяці я схудла на 8 кг. І це той випадок, коли результат на обличчя (посміхається)».

Про збільшення губ

З часом у зовнішності Даші змінився не тільки вага – дівчина вирішила збільшити собі губи.

«Незважаючи на всі коментарі, часом навіть досить агресивні, мені подобаються мої губи. Це факт. Мені давно хотілося, щоб вони були повні, але так як вчилася в театральному університеті, експериментувати із зовнішністю нам було заборонено. Я, чесно, чекала випускного в тому числі для того, щоб зробити собі губи і... дочекалася. Буквально через тиждень після випуску мене вже було не впізнати. Після першої процедури навколишні оцінили результат. Навіть татові сподобалося! Потім мені захотілося зробити губи злегка пухлее. Ну, і понеслася душа в рай (сміється). Після випуску «Холостяка» у Таїланді мої знайомі почали називати мене ж цитатою – «любителька пухких губ». Хто б що не говорив, я задоволена цим експериментом. Думаю, всі «любительки» мене зрозуміють», – каже Даша.

Вже в п'ятницю головний герой романтичного реаліті СТБ «Холостяк-10» Макс познайомиться з батьками чотирьох учасниць, в тому числі і з сім'єю Даші. Як пройде зустріч і з ким попрощається Холостяк – дивіться в п'ятницю о 19:00 на СТБ!