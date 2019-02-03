Даша Астаф'єва розповіла, як доглядати за бюстом і боротися з целюлітом

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка і актриса поділилася з шанувальниками власним досвідом

Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва поділилася з прихильниками власними способами боротьби з целюлітом і розповіла, як доглядає за своїми пишними грудьми. Відповіді на запитання шанувальників вона опублікувала в Instagram-"історіях".

Артистка відзначила, що у виборі одягу для пишних грудей важливу роль грає якісний підтримуючий бюстгальтер.

"Дуже важливий момент, щоб великі груди завжди мали підтримку. Обов'язково бюстик з широкими бретелями і ортопедичною чашкою (навіть сплю зараз в такому). Спорт, олійка. Це теж обов'язково. Люблю арганову олія", - поділилася власним досвідом зірка.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також Астаф'єва дала оригінальну та дієву пораду стосовно боротьби з горезвісною "апельсиновою кіркою". На питання, чи є у неї целюліт, співачка чесно зізналася, що так.

"Звичайно. Я просто розумію, що треба любити в собі все, і вчитися цьому. Дуже довго соромилася, а потім зрозуміла. Такі речі отруюють життя. Навіщо витрачати на це час? Але спорт і правильне харчування ніхто не скасовує", - підсумувала вона.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Раніше Даша Астаф'єва заінтригувала прихильників новиною про зміну амплуа, і запропонувала вгадати, в якому образі вона незабаром постане перед ними.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва розповіла про те, що її надихає і допомагає відчувати смак життя.

До речі, Даша Астаф'єва захопила шанувальників відвертою фотосесією, яка їх вразила своєю чуттєвістю та розкутістю.

Відео: РБК-Україна