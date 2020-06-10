Відчуваю себе вдвічі молодшою: 46-річна Кейт Мосс розповіла, що допомагає їй підтримувати форму

Кейт Мосс (фото: instagram.com/katemossagency)

Зірка дала нове інтерв'ю

Кейт Мосс – культова модель епохи 90-х, яка прославилася своєю худорбою, бурхливими романами і зухвалими витівками, стала символом епохи. Зараз 46-річна знаменитість займається своїми проектами і живе відносно самітницького життям. Але іноді дає інтерв'ю, де наочно показує: відтоді багато чого змінилося. Сьогодні, коли здоровий спосіб життя став не менш популярний, ніж розгульний, вона змінила орієнтири. Виявляється, визнана красуня давно «підсіла» на йогу і свіжовичавлені соки. Про свої правила краси Кейт розповіла британській версії відомого глянсового журналу Elle.

Кейт в молодості (фото: instagram.com/katemossagency)

Так, зірка зізналася, що головне правило – здоровий сон не менше 8 годин. Вона лягає спати вже в 11, перед цим подивившись пару серій улюбленого серіалу. А прокидається Кейт близько 8. День відомої супермоделі і бізнесвумен тепер починається зі склянки води з лимонним соком. А потім вона дозволяє собі чашечку кави. Крім того, Мосс по-справжньому оцінила сік селери. За словами зірки, у неї завжди знайдеться в холодильнику ця рослина, і вона з задоволенням робить сік на всю сім'ю.

Кейт для Vogue (фото: instagram.com/katemossagency)

«Також вранці я займаюся йогою – інструктор приходить до мене додому. У мене вдома є маленький спортзал з велотренажером, але я нечасто його використовую».

За словами Кейт Мосс, її щоденна б'юті-рутина включає в себе умивання і зволоження шкіри. Але на вихідних, коли є більше часу, вони з донькою обожнюють побалувати себе масками і сиворотками. А ось головною своєю помилкою вважає небажання часом змивати на ніч косметику. «Ненавиджу відчуття від цього на наступний ранок», – говорить вона.

Поділилася Кейт і б'юті-секретами на всі випадки життя. Зазвичай вона звикла використовувати трохи тонального крему, бронзери, а також помаду. Її зірка, до речі, завдає не тільки на губи. «Краща б'юті-порада, яку я коли-небудь отримувала, – знайти помаду, яку можна використовувати як рум'яна. Я навіть наношу трохи на повіки». Ще одна річ, без якої Кейт не уявляє своєї косметички – керлер для вій. Також Мосс придбала нефритовий ролик.

Кейт зізналася, що обожнює масаж і часто кличе косметологів до себе додому. А справжнім відкриттям для неї став бразильський лімфодренажний масаж. «Це було неймовірно. Я не знаю, що вона зробила, але я вийшла, відчуваючи себе вдвічі молодшою».

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Автор: Lite