Чуттєва Даша Астаф'єва "засвітила" пікантні частини тіла

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники порівняли зірку з Анджеліною Джолі

Українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва, публікуючи гарячі кадри зі своїх фотоссессий, не може залишити байдужим нікого. Її чуттєві знімки відразу ж знаходять відгук у захоплених шанувальників, сходять з розуму від апетитних форм дівчини. Так, у своєму Instagram-акаунті вона розмістила пікантні фото, на яких чітко виділяються інтимні частини тіла артистки.

На портретному знмку Даша з мінімумом макіяжу звабливо дивиться в камеру, а м'яке і розсіяне світло відбивається відблисками на її обличчі. На іншому кадрі модель дивиться вниз, млосно опустивши довгі вії. Вона одягнена в сукню без бретелей, під якою не спостерігається білизни.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники не змогли стриматися, щоб не зробити їй компліменти, похваливши розкішні форми спокусливої співачки, які вона без сорому демонструє на камеру. Деякі підписники навіть порівняли Дашу з Анджеліною Джолі.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Анджеліна Джолі, реально", "Очі в яких хочеться тонути", "Виглядаєш приголомшливо", "Фігура просто вау", "Дуже красиво. Це естетика!", "Даша, ви просто космос", "Даша, ви прекрасні!", "Даша, ви ходяча еротика", - відзначали фолловери зірки.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва захопила пікантною фотосесією серед екзотичних рослин. Вона сміливо і розкуто позувала в боді.

До слова, Оля Полякова збудила шанувальників відео пристрасного поцілунку з Дашею Астаф'євою. Правда, таке інтимне дійство співачки зробили заради зйомок у фільмі "Свінгери 2".

Відео: РБК-Україна