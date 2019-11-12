В панчохах і прозорому боді: Слава з НеАнгелів сколихнула мережу відвертим фото

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка в черговий раз продемонструвала чудове почуття гумору

Слава Камінська з дуету НеАнгели Слава Камінська після розлучення з чоловіком не падає духом – вона багато подорожувала, в тому числі вчинила незабутній круїз на яхті в компанії друзів і влаштувала гарячий фотосет в Греції, а також зізналася журналістам, що у неї вже з'явилися нові стосунки. Так, поширюватися про обранця і показувати його співачка поки не поспішає, пояснюючи це тим, що щастя любить тишу. Зате Слава із задоволенням демонструє на сторінці в Instagram пікантні знімки. Не обходиться також і без фірмового гумору зірки, адже шанувальники обожнюють її за уміння іронічно пожартувати над собою та іншими.

Артистка опублікувала досить відверте фото у прозорому боді і панчохах, правда, інтимні місця вона завбачливо прикрила табличками з написами: "з пробігом" та "новинка".

"Не так страшний пробіг, як його малюють (с) Цитати щасливих жінок", - з гумором підписала співачка пікантний кадр.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники оцінили як саме фото, так і почуття гумору Слави. Вони стали залишати в коментарях жартівливі підписи, а також не забували про компліменти.

"Мрія чоловіків": Слава з Неангелів в купальнику приголомшила сексуальними формами

Смілива дівчина

Стильна, гламурна, сексуальна, непеевершена!

Фото просто бомба. Слава, ви як завжди з гумором

Приголомшливе почуття гумору!

Красуня

Шикарна

Рум'яна, гарна

Ви погарнішали

Як завжди не реально крута Слава

А доглянута, як нова!

Секс

Клас

Скріншот коментарів

Раніше Слава Камінська з гурту НеАнгели зворушила мережу кумедним і безпосереднім фото дітей – сина Леонарда і дочки Лаури.