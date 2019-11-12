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В панчохах і прозорому боді: Слава з НеАнгелів сколихнула мережу відвертим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.11.2019 - 11:32
В панчохах і прозорому боді: Слава з НеАнгелів сколихнула мережу відвертим фото
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка в черговий раз продемонструвала чудове почуття гумору

Слава Камінська з дуету НеАнгели Слава Камінська після розлучення з чоловіком не падає духом – вона багато подорожувала, в тому числі вчинила незабутній круїз на яхті в компанії друзів і влаштувала гарячий фотосет в Греції, а також зізналася журналістам, що у неї вже з'явилися нові стосунки. Так, поширюватися про обранця і показувати його співачка поки не поспішає, пояснюючи це тим, що щастя любить тишу. Зате Слава із задоволенням демонструє на сторінці в Instagram пікантні знімки. Не обходиться також і без фірмового гумору зірки, адже шанувальники обожнюють її за уміння іронічно пожартувати над собою та іншими.

Артистка опублікувала досить відверте фото у прозорому боді і панчохах, правда, інтимні місця вона завбачливо прикрила табличками з написами: "з пробігом" та "новинка".

"Не так страшний пробіг, як його малюють (с) Цитати щасливих жінок", - з гумором підписала співачка пікантний кадр.

В панчохах і прозорому боді: Слава з НеАнгелів сколихнула мережу відвертим фото

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники оцінили як саме фото, так і почуття гумору Слави. Вони стали залишати в коментарях жартівливі підписи, а також не забували про компліменти.

"Мрія чоловіків": Слава з Неангелів в купальнику приголомшила сексуальними формами

  • Смілива дівчина
  • Стильна, гламурна, сексуальна, непеевершена!
  • Фото просто бомба. Слава, ви як завжди з гумором
  • Приголомшливе почуття гумору!
  • Красуня
  • Шикарна
  • Рум'яна, гарна
  • Ви погарнішали
  • Як завжди не реально крута Слава
  • А доглянута, як нова!
  • Секс
  • Клас

Скріншот коментарів

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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