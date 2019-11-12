В панчохах і прозорому боді: Слава з НеАнгелів сколихнула мережу відвертим фото

Співачка в черговий раз продемонструвала чудове почуття гумору
Слава Камінська з дуету НеАнгели Слава Камінська після розлучення з чоловіком не падає духом – вона багато подорожувала, в тому числі вчинила незабутній круїз на яхті в компанії друзів і влаштувала гарячий фотосет в Греції, а також зізналася журналістам, що у неї вже з'явилися нові стосунки. Так, поширюватися про обранця і показувати його співачка поки не поспішає, пояснюючи це тим, що щастя любить тишу. Зате Слава із задоволенням демонструє на сторінці в Instagram пікантні знімки. Не обходиться також і без фірмового гумору зірки, адже шанувальники обожнюють її за уміння іронічно пожартувати над собою та іншими.
Артистка опублікувала досить відверте фото у прозорому боді і панчохах, правда, інтимні місця вона завбачливо прикрила табличками з написами: "з пробігом" та "новинка".
"Не так страшний пробіг, як його малюють (с) Цитати щасливих жінок", - з гумором підписала співачка пікантний кадр.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Шанувальники оцінили як саме фото, так і почуття гумору Слави. Вони стали залишати в коментарях жартівливі підписи, а також не забували про компліменти.
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Скріншот коментарів
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