Диво, яке дарує Всевишній: Джамала стане мамою вдруге

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поділилася радісною новиною в мережі

Українська співачка Джамала, яка нещодавно похвалилася новою нагородою за внесок в українську музику, поділилася з шанувальниками радісною новиною - співачка стане мамою вдруге! Про це артистка повідомила в Instagram, опублікувавши ніжний знімок зі своїм чоловіком і старшим сином Еміром-Рахманом.

На фото сімейство відображене на березі моря, при цьому видно помітно кругленький животик Джамали. Вона зворушливо пригортається до чоловіка, а той цілує її в маківку, тримаючи на руках сина.

Зірка супроводила публікацію трепетним віршем.

Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)

"Мені здавалося, у кохання є межа, яка всім нам дана,

Як зважена крупа, норма.

Але ти постукав, дав знак, що тут,

Присоромив мене,

що я знову не сама.

І в секунду розширив простори любові, що так часто ми самі собі призначаємо.

І зі всесвіту всередині чекаю тебе,

Та що там — душі не чаю.

Ні, неможливо стати досвідченіша і навіть звикнути.

Це диво, яке дарує Всевишній!" - поділилася своїм щастям Джамала.

Шанувальники наввипередки вітають майбутню маму двох дітей і бажають їй насолоджуватися вагітністю.

Вітаю!!! Прекрасна новина!!! Нехай вагітність і материнство будуть в радість

супер!!! Поздрпвляю Вас з цим щастям

МАШАЛЛАһ!!!!

Вітаю!!!

Вітаємо!!! Тільки здоров'я! Зараз це найголовніше!

Ще більше щастя у Вашому домі

Молодці! Вітаємо Вас хлопці з таким даром, наздоганяйте нас

Аааа, вітаю

насолоджуйтеся!

Супер! З повагою до вас!

Ого як не очікувано) вітаємо ,будьте щасливі і здорові

Ми самі себе робимо щасливими Бережи себе

Красуня і розумничка! Бажаю вам щастя!

Вітаю

Це прекрасно

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що Джамала натякнула на втому під час сімейної поїздки на море в Єгипет. Співачці складно одновренно розслабитися і встежити за синочком-непосидою.