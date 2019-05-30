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"Чудова пара!" Горбунов здивував несподіваним фото з українською зіркою

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.05.2019 - 12:27
"Чудова пара!" Горбунов здивував несподіваним фото з українською зіркою
Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведучий розповів про приємну зустріч

Популярний український шоумен і телеведучий Юрій Горбунов зізнається, що весь свій вільний час намагається присвячувати родині – дружині Каті Осадчій і синові Івану. Разом з другою половинкою він не тільки бачиться вдома, але і на роботі, і прихильникам важко уявити цю щасливу пару порізно. Тому підписники Юрія в Instagram завжди з цікавістю реагують на спільні фото шоумена з іншими жінками, щоразу ставлячи, нехай і жартома, одне і те ж питання: а Катя бачила? Так, на свіжому знімку Юрій позував в компанії популярної телеведучої Лесі Нікітюк.

Колеги весело посміхалися в камеру, а шоумен повідомив, що зустрів Леді Ле випадково і був радий такій приємній несподіванці.

"Яка чудова, випадкова зустріч!" - зазначив задоволений усміхнений Юрій у підписі до світлини.

&quot;Чудова пара!&quot; Горбунов здивував несподіваним фото з українською зіркою

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники оцінили спільне фото двох знаменитостей і поспішили обдарувати їх компліментами в коментарях під постом.

"Вау, чудові!", "Леся чарівна, обожнюю її!", "Гарна", "Завжди супер!", "Юрій, ой, який же ви класний. Я просто Вами захоплююсь!", "Супер фото!", "Яка чудова пара! Приємно дивитися!" - писали фолловери шоумена.

У своєму InstaStories Леся розсекретила місце зустрічі з колегою. Виявилося, що вони обоє опинилися на урочистому відкритті бутика одного з найбільш відомих світових брендів у популярному ТРЦ Києва. Ведуча зазначила, що на захід прийшло чимало українських зірок, наприклад, співачка Джамала, "холостяк" і бізнесмен Іраклі Макацарія і багато інші.

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов захопили мережу спільним фото на зйомках шоу Голос. Діти.

До лова, Катя Осадча підкорила розкішною сукнею на весіллі Потапа і Насті Каменських. Теледіва разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вела захід, а також позувала для фото в обнімку з новоспеченими чоловіком і дружиною.

"Мої хлопці!" Катя Осадча зворушила мережу фото чоловіка з сином Прекрасні канікули: Осадча та Горбунов заворожили знімками з мальовничій Швейцарії
Новини України Юрій Горбунов
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