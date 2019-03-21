ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чиста спокуса: Надя Дорофєєва в пікантній позі спокусила мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.03.2019 - 10:37
Чиста спокуса: Надя Дорофєєва в пікантній позі спокусила мережу
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала знімок з репетиції разом з шоу-балетом

Надя Дорофєєва вміє бути абсолютно різною, але незмінно залишається на висоті, за що б не взялася. Так, вона не тільки "бере" глядача вокальними даними, але і умінням рухатися на сцені. Зайвим доказом цього стало "срібло" на проекті "Танці з зірками". Артистка є справжнім трудоголіком і обожнює свою професію у всіх її проявах. Так, вона показала знімок з танцкласса, зроблений під час чергової репетиції.

Надя разом з танцюристами з шоу-балету відпрацьовує черговий номер. Судячи по запису в сторіз, артистка та її творча команда готуються до виходу на сцену престижної музичної премії YUNA 2019, яка відбудеться уже в четвер, 21 березня.

Зірка в пікантній позі сидить на стільці, вигнувшись у спині так, що її ідеальні форми прийняли спокусливі контури. Плоский живіт, апетитні пружні сідниці, довгі стрункі ноги і прицільний погляд в упор додають ще більшу ефектність кадру.

Чиста спокуса: Надя Дорофєєва в пікантній позі спокусила мережу

Надя Дорофєєва на репетиції з шоу-балетом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

На Наді зручний одяг для занять – облягаючі спортивні лосини графітового відтінку, спортивний чорний топ, укорочена толстовка і лакові черевики зі шнурівкою на високих підборах.

"Леха, Даха, ви так гарно вийшли на фото, вирішила запостити, - з гумором підписала фото артистка, зазначивши свого партнера по групі "Время и стекло" Олексія Завгороднього та учасницю шоу-балету Дарину Ольховську.

Чиста спокуса: Надя Дорофєєва в пікантній позі спокусила мережу

Надя Дорофєєва на репетиції з шоу-балетом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Втім, шанувальників більше привернула сама співачка, яка в період зйомки робочого моменту явно перебувала "в образі". Від їхнього пильного погляду не сховалася жодна деталь, тому вони поспішили залишити щирі компліменти.

Чиста спокуса: Надя Дорофєєва в пікантній позі спокусила мережу

Надя Дорофєєва під час репетиції (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Красуня", "Ідеальна", "Надюшка, ти як завжди прекрасна", "Ух, Дорофєєва яка! Що на фото , що в живу", "Уфф-уффф-уффф, бомба", "Супер фото", "Надія, Ви найкраща!", "Фігура – вогонь", "Гарна", "Яка ж ти ідеальна", - не обмежували себе у висловлюваннях фолловери.

Раніше Надя вже показувала пару знімків з репетиції, незмінно дражнячи шанувальників своїми ефектними формами. Так, співачка зображена під час відпрацювання елементів сценічного номера.

До слова, Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками хитрощами, як виглядати стильно без зайвих грошових витрат.

Драконівський настрій: Дорофєєва у зухвалому вбранні поділилася своєю радістю "Ноги від вух": стильна Надя Дорофєєва розбурхала загадковою заявою
Новини України Надя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся