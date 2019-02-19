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"Чорна пантера": Леся Нікітюк викликала фурор з букетом троянд в ліжку

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2019 - 23:27
"Чорна пантера": Леся Нікітюк викликала фурор з букетом троянд в ліжку
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча заінтригувала шанувальників фото з каблучкою

Популярна телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк, яка відвідала Берлін в компанії  прими-балерини Катерини Кухар і її чоловіка, продемонстіровала фото з букетом троянд. Знімок, де вона лежить на ліжку з вквітами знаменитість опублікувала в Instagram.

Леся з святковим макіяжем кокетливо дивиться в камеру, її губи злегка зворушені посмішкою. На телеведучій лаконічний комбінезон асиметричного крою з одним рукавом, в якості аксесуарів лише годинник і браслет, а поруч лежать троянди. Як відкидала знаменитість в "історіях", букет їй прислали разом із запрошенням спонсори заходу, на якому вона побувала, ювелірний Дім Chopard.

"І мені все одно, скільки буде лайків», - підписала кадри Леся, залишивши вже звичний хештег "богиня ламінату" і додавши новий – "богиня Берліна".

&quot;Чорна пантера&quot;: Леся Нікітюк викликала фурор з букетом троянд в ліжку

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники запевнили зірку, що лайками обдарують її в будь-якому випадку, попутно відзначаючи квітучий зовнішній вигляд і стильний образ.

&quot;Чорна пантера&quot;: Леся Нікітюк викликала фурор з букетом троянд в ліжку

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Шикарна", "Красуня! Розумниця!", "Дуже красива", "Така загадкова! Щось задумала", "Чорна пантера", "Дуже жіночна", "Лесюня, які троянди? Ти - Троянда над усіма трояндами!", "Богиня, що ще можна сказати!", "Пощастить ж комусь з такою красунею бути", - писали захоплені фани.

Багато підписників відзначили, що Леся так і не зняла обручку, і висловили надію, що її заяви про розірвання відносин з нареченим можуть бути просто тимчасовою незлагодою.

Раніше Леся Нікітюк показала обличчя з маскою незвичайного кольору. Її шанувальники тут же почали порівнювати її з казковими персонажами.

Відео: РБК-Україна

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