Через 2 місяці після пологів: Світлана Лобода похвалилася фігурою в купальнику

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка захопила мережу архівними фото після народження другої дочки

Світлана Лобода дотримується режиму самоізоляції і насолоджується часом, який проводить з коханими дочками Євою і Тільдою. На час карантину припав день народження старшої, якій виповнилося дев'ять років. Незважаючи на це, зірковій мамі все ж вдалося влаштувати для дівчинки справжнє свято - вона організувала Єві домашню вечірку в стилі Гаррі Поттера, не забувши про тематичні прикраси і костюм чарівниці для іменинниці. Як і багато інших зірок, на карантині Світлана ностальгує за минулими поїздками і часами.

Артистка іноді ділиться в мережі архівними знімками, найчастіше з пляжного відпочинку. У новій публікації в Instagram вона показала себе через два місяці після народження молодшої дочки Тільди в 2018 році. При цьому Світлана позує на пляжі в злитному купальнику з леопардовим принтом, захоплюючи стрункою і підтягнутою фігурою. Ефектний лук співачка доповнила шкіряною курткою-косухою і сонцезахисними окулярами.

"Нахлинули спогади...#2018 через 2 місяці після пологів. яка?" - прокоментувала публікацію Лобода.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі залишилися в захваті від того, що артистка так швидко повернула собі неймовірну форму. Вони засипали її компліментами і навіть жартома називають відьмою.

Генетика і спорт творять дива з Вашою фігурою

З такими фото вибирати кращу неможливо

Огггонь, блін а це Мама двох дівчат)))

Обалденная!!!

Барбі! !! Ідеально!!!

Сексі бейба на всіх

Купальник - супер!

Не можу вибрати,скрізь вогонь

Ну, богиня,що поробиш

Відьма!

Як завжди красива

Прекрасна леді

Як завжди - суперзірка

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками - співачка долучає дівчаток до улюблених радянських фільмів.