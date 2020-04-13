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Через 2 місяці після пологів: Світлана Лобода похвалилася фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2020 - 13:37
Через 2 місяці після пологів: Світлана Лобода похвалилася фігурою в купальнику
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка захопила мережу архівними фото після народження другої дочки

Світлана Лобода дотримується режиму самоізоляції і насолоджується часом, який проводить з коханими дочками Євою і Тільдою. На час карантину припав день народження старшої, якій виповнилося дев'ять років. Незважаючи на це, зірковій мамі все ж вдалося влаштувати для дівчинки справжнє свято - вона організувала Єві домашню вечірку в стилі Гаррі Поттера, не забувши про тематичні прикраси і костюм чарівниці для іменинниці. Як і багато інших зірок, на карантині Світлана ностальгує за минулими поїздками і часами.

Артистка іноді ділиться в мережі архівними знімками, найчастіше з пляжного відпочинку. У новій публікації в Instagram вона показала себе через два місяці після народження молодшої дочки Тільди в 2018 році. При цьому Світлана позує на пляжі в злитному купальнику з леопардовим принтом, захоплюючи стрункою і підтягнутою фігурою. Ефектний лук співачка доповнила шкіряною курткою-косухою і сонцезахисними окулярами.

"Нахлинули спогади...#2018 через 2 місяці після пологів. яка?" - прокоментувала публікацію Лобода.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі залишилися в захваті від того, що артистка так швидко повернула собі неймовірну форму. Вони засипали її компліментами і навіть жартома називають відьмою.

  • Генетика і спорт творять дива з Вашою фігурою
  • З такими фото вибирати кращу неможливо
  • Огггонь, блін а це Мама двох дівчат)))
  • Обалденная!!!
  • Барбі! !! Ідеально!!!
  • Сексі бейба на всіх
  • Купальник - супер!
  • Не можу вибрати,скрізь вогонь
  • Ну, богиня,що поробиш
  • Відьма!
  • Як завжди красива
  • Прекрасна леді
  • Як завжди - суперзірка

Через 2 місяці після пологів: Світлана Лобода похвалилася фігурою в купальникуЧерез 2 місяці після пологів: Світлана Лобода похвалилася фігурою в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками - співачка долучає дівчаток до улюблених радянських фільмів.

У стилі Гаррі Поттера: Світлана Лобода показала яскраві фото з дня народження дочки Стільки тепла! Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками
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