Через 2 місяці після пологів: Світлана Лобода похвалилася фігурою в купальнику

Співачка захопила мережу архівними фото після народження другої дочки
Світлана Лобода дотримується режиму самоізоляції і насолоджується часом, який проводить з коханими дочками Євою і Тільдою. На час карантину припав день народження старшої, якій виповнилося дев'ять років. Незважаючи на це, зірковій мамі все ж вдалося влаштувати для дівчинки справжнє свято - вона організувала Єві домашню вечірку в стилі Гаррі Поттера, не забувши про тематичні прикраси і костюм чарівниці для іменинниці. Як і багато інших зірок, на карантині Світлана ностальгує за минулими поїздками і часами.
Артистка іноді ділиться в мережі архівними знімками, найчастіше з пляжного відпочинку. У новій публікації в Instagram вона показала себе через два місяці після народження молодшої дочки Тільди в 2018 році. При цьому Світлана позує на пляжі в злитному купальнику з леопардовим принтом, захоплюючи стрункою і підтягнутою фігурою. Ефектний лук співачка доповнила шкіряною курткою-косухою і сонцезахисними окулярами.
"Нахлинули спогади...#2018 через 2 місяці після пологів. яка?" - прокоментувала публікацію Лобода.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Користувачі мережі залишилися в захваті від того, що артистка так швидко повернула собі неймовірну форму. Вони засипали її компліментами і навіть жартома називають відьмою.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, раніше Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками - співачка долучає дівчаток до улюблених радянських фільмів.