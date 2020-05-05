Через 10 років прилетіло: Тарабарова прокоментувала свої стосунки з Дантесом

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Світлана вирішила розставити крапки над "і"

Співачка Світлана Тарабарова в прямому ефірі в Instagram програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», розповіла про договір з екс-бойфрендом. Після появи інтерв'ю Дантеса, в якому він згадав Світлану Тарабарову, співачку запитали про колишнього коханого. Адже стало відомо, що багато років тому у них були стосунки.

«Ми домовилися з ним ніколи нікому не розповідати. Він взяв і розповів, - посміхнувшись в прямому ефірі Інстаграм програми «Зірковий шлях», сказала Світлана Тарабарова. - Це ж треба? Через 10 років прилетіло! Зараз у нас друзі, компанії різні. Коли зустрічаємося – звичайно вітаємося. Але не більше».

Під час прямого ефіру Світлана Тарабарова спокійно поставилася до питання про Володимира Дантеса.

«Він дуже чесна і щира людина, і коли його питають в очі, Дантес не може збрехати, - сказала Світлана Тарабарова каналу «Україна». - Напевно, він не зміг піти від відповіді. Я не дивилася це інтерв'ю».

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська здивувала визнанням про Дантеса.

"У Дантеса є одна проблема. Це недовіра до людей. Якби він був трохи розслабленішою і з великою довірою ставився до Бога, простору і людям, які його оточують, він був би не таким колючим, і було б трохи більше успіху. Він захищається там, де непотрібно захищатися і городить зайві городи. І у мене був винесений мозок, у нас було стільки необхідність домовитися з ним, щоб він розслабився і не воював, що мені хотілося сказати: "Все! Я не хочу!" Це одна з причин, чому я не продовжила контракт з групою "Діо фільми", - заявила вона.