Моя людина: Віталій Козловський має намір одружитися після карантину

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Співак зізнався, що підштовхнуло його до рішення задуматися про шлюб

Віталій Козловський не афішує своє особисте життя і мало про нього говорить. Після гучного розлучення з Раміной Есхакзай ще в весересні 2017 року, екс-закохані іноді діляться скандальними подробицями своїх минулих стосунків з представниками преси. І якщо ведуча вже знайшла своє щастя і другу половинку, то співак про особисте життя вважає за краще мовчати. В інтерв'ю Каті Осадчій і "Світському життю" він зізнався, що каратин провів разом з дівчиною і після самоізоляції всерйоз задумався про одруження.

Артист не розкривав подробиці про обраницю, зате охоче описав свої карантинні буди на самоізоляції. У Віталія з'явився час на ревізію шаф і генеральне прибирання, єдиний мінус – фінанси, адже рботать під час карантну артист не мав можливості заробити.

"Я можу приготувати яку-небудь гарну вечерю. Я нарешті заліз у всі куточки своїх шаф і розібрав все. Але я ж не сам це роблю. Під егідою жіночої руки і очі це все робиться. Все зайве і непотрібне з хати винесено. Єдиний мінус у тому, що гроші не заробляються, а тільки витрачаються. Хочеться заробляти. Я як людина свідома, яка несе відповідальність за всіх рідних, трошки стресую", - поділився він.

Віталій Козловський прийшов на програму "Свесткая життя" і розповів про личом (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Перебування вдома24 на 7 допомогло співакові зрозуміти, його людина поруч, а разом з обраницею артиста було комфортно і затишно.

"Саме це дозволило мені не зійти з розуму. А з іншого боку, карантин дав розуміння того, твоя це людина чи ні. Тому що ти постійно в русі десь біжиш, з кимось іншим зустрічаєшся, а тут ви 24 години на добу разом", - поміркував він.

Віталій Козловський серйозно задумався про шлюб (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Також у Віталія з'явилися думки про шлюб, причому на цей раз він всерйоз готовий піти під вінець. "Думки про це вже гостро постають", - заявив він.

Відео: YouTube/Світське життя

Нагадаємо, що раніше Віталій Козловський зізнался, який розкішний подарунок зробив рідній людині.

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Автор: Lite