Про людську одержимість: Liloviy радикально змінила звучання і випустила кліп на сингл "Amnesia"

Liloviy (фото: прес-служба)

Новий хіт колективу - вишуканий нетривіальний арт-поп

Проект Liloviy був сформований 2 роки тому з ініціативи вокалістки Олени Ковернік і спочатку являв собою акустичний дует з Антоном Ан. Згодом склад гурту розширився і до нього приєдналися музиканти Олександр Довгаль, Богдан Калениченко і Семен Челбарах. Раніше Liloviy вже встигли виступити на таких фестивалях як Lesia Grand Fest, Respublica Fest, Woodstock Ukraine і Зелена Сцена. А також випустити свій перший лонгплей.

Дебютний альбом гурту "Називай" побачив світ у серпні 2019 року. Світлі романтичні пісні проекту тяжіли до інді-фолк звучання і були написані у співпраці з львівською поетесою Наталею Мракою, завдяки віршу якої і народилася назва Liloviy. Сьогодні музиканти працюють над своїм другим альбомом, який, за їхніми словами, буде помітно відрізнятися від попередніх робіт. Учасники гурту зізнаються, що додали в свою музику елементи фольку — мелодику, ритмічні обороти, місцями народний вокал, а також елементи класики та рок-музики.

Крім того, новий етап у творчості проекту ознаменувався зверненням до творчості українського письменника і поета Юрія Іздрика. Саме його інтимна лірика звучить в синглі "Amnesia". "Поезія Юрія Іздрика викликає в мені сильний резонанс і надихає писати музику. У тексті пісні — нашарування різних смислів. Тому кожен може почути в ній щось своє", — каже Олена Ковернік.

Трек "Amnesia" був записаний на студії Kaska Records. І звучить він дійсно куди більш експериментально і сміливо, ніж та музика, яку ми звикли чути у виконанні Liloviy. Тепер це вже не милий і ніжний інді-фолк, а вишуканий нетривіальний арт-поп в кращих традиціях таких корифеїв жанру як Лорі Андерсон та Джулія Холтер.

"Коли я писала пісню „Amnesia“, я думала про прив’язаності людей, про те, що залежність від чогось або когось робить людину одержимою. І пристрасть може стати руйнівною силою. Але саме по собі руйнування іноді створює нову особистість", — коментує вокалістка гурту Олена Ковернік. На ідею кліпу співачку надихнула робота "Тяжіння" українського скульптора Олексія Владімірова. А допомогла втілити задум у життя досвідчений режисер і автор нашумілого фільму "Коли падають дерева" Марися Нікітюк.

Liloviy - Amnesia (official video)

"Пісня дуже зачепила мене масштабом звучання, я в ній побачила Космос і першохаос. Тому мені хотілося розповісти про сам процес творення на глобальному рівні: як з дуального світу протилежностей і їх взаємодії народжуються міріади варіантів життя. Я дуже хотіла зробити це відео у форматі поліекранів, на що мене надихнув майстер-клас Пітера Грінуея, який приїздив до Києва весною. Поліекрани порушують чи навіть знищують принципи кінорамки, щоб створити нову візуальну якість, новий візуальний світ. Це добре вписалося в мою космогонічну концепцію", — розповідає Марися.

Сингл "Amnesia" вже доступний для скачування та прослуховування на всіх основних стрімінг-майданчиках